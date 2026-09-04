Datos Clave El escándalo: un influencer filtró conversaciones donde el exjugador de Everton le reclamaba por apuestas perdidas y le pedía ingresar a su grupo VIP. Las sanciones: por infringir el Código de Ética de la federación mexicana, el futbolista se expone a castigos que van desde multas económicas hasta la desafiliación. El antecedente: en junio de este año, el mediocampista fue separado del plantel viñamarino tras protagonizar un accidente vehicular del cual habría intentado darse a la fuga.

Dieter Villalpando sumó un nuevo y grave problema extradeportivo a su historial. El volante mexicano, que vistió la camiseta de Everton de Viña del Mar durante el primer semestre de 2026, protagoniza hoy un escándalo en su país natal que podría costarle la carrera profesional tras la filtración de comprometedores mensajes privados.

Actualmente militando en el Tepatitlán de la Liga de Expansión MX, el mediocampista de 34 años quedó en el centro de la polémica luego de que un reconocido influencer de pronósticos deportivos, conocido como Cristian Rey, decidiera exponerlo públicamente en sus redes sociales.

¿Qué dicen los chats filtrados y de qué acusan a Dieter Villalpando?

La controversia estalló cuando el futbolista le reclamó al asesor haber perdido dinero tras seguir una de sus recomendaciones. Ante esto, el tipster no dudó en hacer públicas las capturas de pantalla de sus conversaciones por mensajes directos, revelando que el jugador llevaba meses intentando acceder a su canal privado, un espacio donde habitualmente se comparten análisis estadísticos y apuestas.

“Oye, Liga de Expansión, uno de sus futbolistas lleva más de un año pidiéndome entrar a mis grupos de apuestas. Nunca le respondí porque, al parecer, yo cuido más su carrera que él”, expuso Cristian Rey en sus redes sociales, instando a las autoridades a tomar cartas en el asunto.

Tras la filtración de las imágenes, el jugador continuó la discusión por interno y reconoció haber perdido otras apuestas. Si bien algunas capturas compartidas anteriormente por Villalpando corresponden a pronósticos de la NFL, la exposición de estos chats levantó alarmas inmediatas en la industria futbolística sobre el resto de sus operaciones.

¿Qué sanción arriesga por infringir el reglamento de apuestas?

El caso generó profunda preocupación en el fútbol mexicano, ya que la normativa es inflexible respecto a estas prácticas. El artículo 11 del Código de Ética de la Liga MX establece claramente que los jugadores dañan la integridad de las competiciones cuando participan, directa o indirectamente, en apuestas relacionadas con el resultado o desarrollo de un encuentro.

Ante esto, la Comisión Disciplinaria podría abrir un expediente para investigar sus actividades. Según detalla el artículo 16 del mismo reglamento, en caso de comprobarse la infracción, Villalpando arriesga sanciones que van desde una amonestación, suspensión por partidos y multas, hasta consecuencias drásticas como la “desafiliación y prohibición de efectuar cualquier actividad relacionada con el fútbol”.

Oye, @LigaMXExpansion, uno de sus futbolistas lleva más de un año pidiéndome entrar a mis grupos de apuestas. Nunca le respondí porque, al parecer, yo cuido más su carrera que él.



Hoy se enojó porque perdí un free pick.



Por favor, hagan algo. Está dañando la imagen de la Liga👏🏻 pic.twitter.com/Ms2ZKXLlZ6 — Cristian Rey (@SoyCristianRey) September 3, 2026

El grave accidente que gatilló su reciente salida de Everton

Este nuevo escándalo se suma al polémico episodio que puso fin anticipado a su paso por el fútbol chileno. Cabe recordar que Villalpando arribó a Viña del Mar proveniente de FC Juárez y alcanzó a sumar presencia en apenas nueve compromisos oficiales.

Su historia en Chile terminó de manera abrupta en junio de 2026, cuando se vio involucrado en un grave accidente de tránsito en la Avenida San Martín de Viña del Mar, del cual habría intentado darse a la fuga.

En aquella oportunidad, Everton reaccionó rápidamente separándolo del plantel. A través de un comunicado oficial, el club informó que “se encuentra recabando los antecedentes del caso y, mientras concluye dicho proceso, el jugador no estará disponible para las actividades del primer equipo”. Semanas después, el mexicano abandonó el país para recalar en la liga de ascenso de su país natal.