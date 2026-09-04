Everton y Universidad Católica se enfrentan por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2026, en el plato fuerte de la jornada sabatina. Los viñamarinos son cuartos con 33 puntos y llegan a solo tres unidades de los Cruzados, que marchan segundos con 36 y defienden el cupo que da acceso directo a la Copa Libertadores 2027 como Chile 2.

El historial reciente es parejo, aunque la UC domina el año: los cruzados ganaron los dos duelos de la Copa Chile (1-3 en Sausalito y 2-1 en el Claro Arena), mientras que en el Campeonato Nacional igualaron 2-2 en marzo.

¿Dónde ver EN VIVO Everton vs U Católica?

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs U Católica?

Fecha: Sábado 5 de septiembre

Sábado 5 de septiembre Hora: 17:30 horas

17:30 horas Estadio: Sausalito (Viña del Mar)

Árbitros de Everton vs U Católica

Árbitro: José Cabero

1er asistente: Juan Serrano

2do asistente: Alan Sandoval

4to árbitro: Benjamín Saravia

VAR: Mathias Riquelme

AVAR: Carlos Venegas

¿Cómo llegan Everton vs U. Católica?

Everton atraviesa su mejor momento del año. El equipo de Walter Ribonetto goleó 3-0 a Deportes Limache en Quillota, con doblete de Nicolás Montiel y un tanto de Alan Medina, y encadenó su segunda victoria consecutiva tras el 3-1 sobre Universidad de Concepción en Sausalito. Los Ruleteros solo perdieron uno de sus últimos cinco compromisos y quieren aprovechar la localía para meterse de lleno en la pelea por los cupos internacionales.

U Católica, en tanto, llega con el envión de un triunfo agónico. Los Cruzados de Daniel Garnero vencieron 3-2 a O’Higgins en el Claro Arena, con doblete de Fernando Zampedri y el gol del triunfo de Martín Gómez a los 87 minutos, resultado que los devolvió al segundo lugar por diferencia de goles sobre Universidad de Chile. Antes habían ganado 2-1 en Coquimbo, aunque también arrastran tropiezos recientes ante Ñublense (1-2) y Deportes Concepción (0-3).

Formaciones de Everton vs U. Católica

Formación de Everton: Ignacio González; Lucas Soto, Valentín Vidal, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; Benjamín Berríos, Alan Medina, Joaquín Moya, Emiliano Ramos; Julián Alfaro y Nicolás Montiel. DT: Walter Ribonetto.

Formación de Universidad Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Agustín García Basso, Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani. DT: Daniel Garnero.