Universidad Católica cumple en condición de visitante y sigue ostentando el segundo lugar del Campeonato Nacional 2026, ya que venció por la cuenta mínima a Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Frente a 9.863 espectadores, los Cruzados se llevaron los tres puntos gracias al gol de Fernando Zampedri, quien llega a los 23 tantos en la división de honor. Esta victoria les asegura a Católica terminar la fecha siendo Chile 2, sin importar siUniversidad de Chile consiga ganar en su partido correspondiente.

Con este resultado, Universidad Católica se mantiene en la segunda posición de la división de honor con 39 puntos, y asegura terminar la fecha 22 como clasificado al Chile 2. Por su parte, Everton se estanca en la cuarta ubicación con 33 unidades, y deja escapar la oportunidad de igualar en puntaje a los Cruzados.

Los goles de Everton vs U Católica

En un entretenido encuentro disputado en el Estadio Sausalito, Everton intentó imponer su estilo de juego, ante una Universidad Católica que se adelantaba en bloques en el terreno de juego con la posesión del balón. Los Cruzados lograron abrir el marcador a los 35′ minutos, tras un tiro de esquina que conectó en el aire Fernando Zampedri. El “Toro” le ganó a todos en el aire y pegó el balón al vertical izquierdo del arci que defendía Ignacio González.

Los Ruleteros tuvieron una gran oportunidad de empatar el encuentro apenas iniciado el segundo tiempo en los pies de Nicolás Montiel, quien recibió un centro rasante al centro del área y conectó de manera débil en la boca del arco. El balón se metía en la portería cruzada, pero Vicente Bernedo puñeteó la redonda, que luego impactó el travesaño.

Estadísticas de Everton vs U Católica

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 22 Universidad Católica 1 0 Descanso : 1 0 Tiempo Completo – Viña del Mar Everton Fernando Zampedri 35′ Resumen

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Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 86 ‘ Everton Sustitución : Cristian Martín Palacios Ferreira 81 ‘ Universidad Católica Sustitución : Martín Alejandro Gómez 70 ‘ Everton Sustitución : Braian Martínez 70 ‘ Everton Sustitución : Vicente Fernández 62 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Branco Ampuero 61 ‘ Everton Sustitución : Josué Ovalle 61 ‘ Everton Sustitución : Gustavo Charrupí 61 ‘ Universidad Católica Sustitución : Matias Palavecino 61 ‘ Universidad Católica Sustitución : Clemente Montes 37 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Cristian Cuevas 35 ‘ Universidad Católica Gol : Fernando Zampedri 14 ‘ Everton Tarjeta amarilla : Benjamín Berríos Goal! Fernando Zampedri scores to make it 1-0, assisted by Cristian Alejandro Cuevas Jara. Shot on goal! Fernando Zampedri heads the ball into the net. Universidad Católica Universidad Católica 4-1-4-1 1 Vicente

Bernedo 6 Sebastián

Arancibia 19 Branco

Ampuero 21 Agustín

García

Basso 15 Cristian

Cuevas 20 Jhojan

Valencia 25 Diego

Corral 8 Fernando

Zuqui 14 Jimmy

Martínez 7 Justo

Giani 9 Fernando

Zampedri Entrenador

0 Daniel Garnero

Bench

2 Daniel González



5 Agustín Farías



10 Matias Palavecino



11 Clemente Montes



12 Francisco Valdés



13 Alfred Canales



22 Martín Alejandro Gómez



28 Bernardo Humberto Cerezo Rojas



39 N. L'Huillier

Everton Everton 4-4-2 1 José

Ignacio

González

Catalán 8 Lucas

Soto 37 Valentín

Vidal 24 Diego

Alejandro

Oyarzún

Carrasco 14 Nicolás

Baeza 9 Julián

Alfaro 21 Benjamín

Berríos 7 Joaquín

Moya 11 Emiliano

Ramos 40 N.

Montiel 10 Alan

Damián

Medina

Silva Entrenador

0 Walter Ribonetto

Bench

2 Óscar Opazo



4 Hugo Alejandro Magallanes Silveira



5 Ramiro Gabriel González Hernández



6 Gustavo Charrupí



15 Vicente Fernández



20 Josué Ovalle



25 Esteban Kirkman



29 Braian Martínez



30 Cristian Martín Palacios Ferreira

4 Esquinas 7 7 Remates fuera de objetivo 7 8 Tiros Totales 15 100 Ataques 105 47 Ataques peligrosos 53 44 % de Posesión de Balón 56 96 Caja fuerte para pelotas 101 7 Disparos Dentro del Área 11 2 Tiros fuera del área 7 2 Fuera de juego 5 1 Objetivos 0 13 Saques de puerta 10 8 Intentos de gol 12 12 Tiros libres 9 8 Faltas 9 6 Salvadas 0 0 Disparos Bloqueados 4 3 Sustituciones 5 20 Saques de banda 23 82 Pases largos 67 0 Golpear la madera 1 19 Placajes 17 370 Pases 458 280 Pases exitosos 377 76 Porcentaje de Pases Exitosos 82 2 Tarjetas amarillas 1 1 Disparos a puerta 4 1 Lesiones 0 12 Total de Cruces 28 3 Cruces Precisas 4 13 Intercepciones 7 52 Duelo Ganados 46 18 Intentos de regate 19 7 Regates exitosos 8 4 Pases clave 10 1 Grandes Oportunidades Creadas 0 39 Porcentaje de regates exitosos 42 37 Pases largos exitosos 35 45 Porcentaje de pases largos exitosos 52 13 Entradas Ganadas 11 Últimos enfrentamientos UC 1 – 0 EVE 05/09/2026 EVE 1 – 2 UC 30/06/2026 UC 3 – 1 EVE 23/06/2026 EVE 2 – 2 UC 14/03/2026 UC 3 – 0 EVE 19/10/2025

¿Cuándo vuelven a jugar Everton y U Católica?

Everton será el encargado de abrir el telón de la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026 en condición de visita, ya que enfrentará a Ñublense. El choque entre Diablos Rojos y Ruleteros se disputará el próximo sábado 12 de septiembre desde las 12:30 horas en el Estadio Nelson Oyarzún.

Por su parte, Universidad Católica tendrá que desplazarse hasta la zona sur de Santiago, cuando visite a Palestino. El duelo entre Baisanos y Cruzados también se jugará el próximo sábado 12 de septiembre, pero dará inicio a las 20:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.