Universidad Católica cumple en condición de visitante y sigue ostentando el segundo lugar del Campeonato Nacional 2026, ya que venció por la cuenta mínima a Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Frente a 9.863 espectadores, los Cruzados se llevaron los tres puntos gracias al gol de Fernando Zampedri, quien llega a los 23 tantos en la división de honor. Esta victoria les asegura a Católica terminar la fecha siendo Chile 2, sin importar siUniversidad de Chile consiga ganar en su partido correspondiente.

Con este resultado, Universidad Católica se mantiene en la segunda posición de la división de honor con 39 puntos, y asegura terminar la fecha 22 como clasificado al Chile 2. Por su parte, Everton se estanca en la cuarta ubicación con 33 unidades, y deja escapar la oportunidad de igualar en puntaje a los Cruzados.

Los goles de Everton vs U Católica

En un entretenido encuentro disputado en el Estadio Sausalito, Everton intentó imponer su estilo de juego, ante una Universidad Católica que se adelantaba en bloques en el terreno de juego con la posesión del balón. Los Cruzados lograron abrir el marcador a los 35′ minutos, tras un tiro de esquina que conectó en el aire Fernando Zampedri. El “Toro” le ganó a todos en el aire y pegó el balón al vertical izquierdo del arci que defendía Ignacio González.

Los Ruleteros tuvieron una gran oportunidad de empatar el encuentro apenas iniciado el segundo tiempo en los pies de Nicolás Montiel, quien recibió un centro rasante al centro del área y conectó de manera débil en la boca del arco. El balón se metía en la portería cruzada, pero Vicente Bernedo puñeteó la redonda, que luego impactó el travesaño.

Estadísticas de Everton vs U Católica

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 22
Universidad Católica
05/09/2026 17:30
1
0
Descanso : 1 0
Tiempo Completo – Viña del Mar
Everton
  • Fernando Zampedri 35′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
86 ‘
Everton
Sustitución : Cristian Martín Palacios Ferreira
81 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Martín Alejandro Gómez
70 ‘
Everton
Sustitución : Braian Martínez
70 ‘
Everton
Sustitución : Vicente Fernández
62 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Branco Ampuero
61 ‘
Everton
Sustitución : Josué Ovalle
61 ‘
Everton
Sustitución : Gustavo Charrupí
61 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Matias Palavecino
61 ‘
Universidad Católica
Sustitución : Clemente Montes
37 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Cristian Cuevas
35 ‘
Universidad Católica
Gol : Fernando Zampedri
14 ‘
Everton
Tarjeta amarilla : Benjamín Berríos
Goal! Fernando Zampedri scores to make it 1-0, assisted by Cristian Alejandro Cuevas Jara.
Shot on goal! Fernando Zampedri heads the ball into the net.
Universidad Católica
4-1-4-1
Vicente Bernedo 1
Vicente
Bernedo
Sebastián Arancibia 6
Sebastián
Arancibia
Branco Ampuero 19
Branco
Ampuero
Agustín García Basso 21
Agustín
García
Basso
Cristian Cuevas 15
Cristian
Cuevas
Jhojan Valencia 20
Jhojan
Valencia
Diego Corral 25
Diego
Corral
Fernando Zuqui 8
Fernando
Zuqui
Jimmy Martínez 14
Jimmy
Martínez
Justo Giani 7
Justo
Giani
Fernando Zampedri 9
Fernando
Zampedri
  • Entrenador
  • 0
    Daniel Garnero
  • Bench
  • 2
    Daniel González
  • 5
    Agustín Farías
  • 10
    Matias Palavecino
  • 11
    Clemente Montes
  • 12
    Francisco Valdés
  • 13
    Alfred Canales
  • 22
    Martín Alejandro Gómez
  • 28
    Bernardo Humberto Cerezo Rojas
  • 39
    N. L'Huillier
Everton
4-4-2
José Ignacio González Catalán 1
José
Ignacio
González
Catalán
Lucas Soto 8
Lucas
Soto
Valentín Vidal 37
Valentín
Vidal
Diego Alejandro Oyarzún Carrasco 24
Diego
Alejandro
Oyarzún
Carrasco
Nicolás Baeza 14
Nicolás
Baeza
Julián Alfaro 9
Julián
Alfaro
Benjamín Berríos 21
Benjamín
Berríos
Joaquín Moya 7
Joaquín
Moya
Emiliano Ramos 11
Emiliano
Ramos
N. Montiel 40
N.
Montiel
Alan Damián Medina Silva 10
Alan
Damián
Medina
Silva
  • Entrenador
  • 0
    Walter Ribonetto
  • Bench
  • 2
    Óscar Opazo
  • 4
    Hugo Alejandro Magallanes Silveira
  • 5
    Ramiro Gabriel González Hernández
  • 6
    Gustavo Charrupí
  • 15
    Vicente Fernández
  • 20
    Josué Ovalle
  • 25
    Esteban Kirkman
  • 29
    Braian Martínez
  • 30
    Cristian Martín Palacios Ferreira
4
Esquinas
7
7
Remates fuera de objetivo
7
8
Tiros Totales
15
100
Ataques
105
47
Ataques peligrosos
53
44
% de Posesión de Balón
56
96
Caja fuerte para pelotas
101
7
Disparos Dentro del Área
11
2
Tiros fuera del área
7
2
Fuera de juego
5
1
Objetivos
0
13
Saques de puerta
10
8
Intentos de gol
12
12
Tiros libres
9
8
Faltas
9
6
Salvadas
0
0
Disparos Bloqueados
4
3
Sustituciones
5
20
Saques de banda
23
82
Pases largos
67
0
Golpear la madera
1
19
Placajes
17
370
Pases
458
280
Pases exitosos
377
76
Porcentaje de Pases Exitosos
82
2
Tarjetas amarillas
1
1
Disparos a puerta
4
1
Lesiones
0
12
Total de Cruces
28
3
Cruces Precisas
4
13
Intercepciones
7
52
Duelo Ganados
46
18
Intentos de regate
19
7
Regates exitosos
8
4
Pases clave
10
1
Grandes Oportunidades Creadas
0
39
Porcentaje de regates exitosos
42
37
Pases largos exitosos
35
45
Porcentaje de pases largos exitosos
52
13
Entradas Ganadas
11
Últimos enfrentamientos
UC 1 – 0 EVE 05/09/2026
EVE 1 – 2 UC 30/06/2026
UC 3 – 1 EVE 23/06/2026
EVE 2 – 2 UC 14/03/2026
UC 3 – 0 EVE 19/10/2025

¿Cuándo vuelven a jugar Everton y U Católica?

Everton será el encargado de abrir el telón de la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026 en condición de visita, ya que enfrentará a Ñublense. El choque entre Diablos Rojos y Ruleteros se disputará el próximo sábado 12 de septiembre desde las 12:30 horas en el Estadio Nelson Oyarzún. 

Por su parte, Universidad Católica tendrá que desplazarse hasta la zona sur de Santiago, cuando visite a Palestino. El duelo entre Baisanos y Cruzados también se jugará el próximo sábado 12 de septiembre, pero dará inicio a las 20:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.