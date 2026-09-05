Universidad Católica cumple en condición de visitante y sigue ostentando el segundo lugar del Campeonato Nacional 2026, ya que venció por la cuenta mínima a Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Frente a 9.863 espectadores, los Cruzados se llevaron los tres puntos gracias al gol de Fernando Zampedri, quien llega a los 23 tantos en la división de honor. Esta victoria les asegura a Católica terminar la fecha siendo Chile 2, sin importar siUniversidad de Chile consiga ganar en su partido correspondiente.
Con este resultado, Universidad Católica se mantiene en la segunda posición de la división de honor con 39 puntos, y asegura terminar la fecha 22 como clasificado al Chile 2. Por su parte, Everton se estanca en la cuarta ubicación con 33 unidades, y deja escapar la oportunidad de igualar en puntaje a los Cruzados.
Los goles de Everton vs U Católica
En un entretenido encuentro disputado en el Estadio Sausalito, Everton intentó imponer su estilo de juego, ante una Universidad Católica que se adelantaba en bloques en el terreno de juego con la posesión del balón. Los Cruzados lograron abrir el marcador a los 35′ minutos, tras un tiro de esquina que conectó en el aire Fernando Zampedri. El “Toro” le ganó a todos en el aire y pegó el balón al vertical izquierdo del arci que defendía Ignacio González.
Los Ruleteros tuvieron una gran oportunidad de empatar el encuentro apenas iniciado el segundo tiempo en los pies de Nicolás Montiel, quien recibió un centro rasante al centro del área y conectó de manera débil en la boca del arco. El balón se metía en la portería cruzada, pero Vicente Bernedo puñeteó la redonda, que luego impactó el travesaño.
Estadísticas de Everton vs U Católica
- Fernando Zampedri 35′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Bernedo
Arancibia
Ampuero
García
Basso
Cuevas
Valencia
Corral
Zuqui
Martínez
Giani
Zampedri
- Entrenador
-
0Daniel Garnero
- Bench
-
2Daniel González
-
5Agustín Farías
-
10Matias Palavecino
-
11Clemente Montes
-
12Francisco Valdés
-
13Alfred Canales
-
22Martín Alejandro Gómez
-
28Bernardo Humberto Cerezo Rojas
-
39N. L'Huillier
Ignacio
González
Catalán
Soto
Vidal
Alejandro
Oyarzún
Carrasco
Baeza
Alfaro
Berríos
Moya
Ramos
Montiel
Damián
Medina
Silva
- Entrenador
-
0Walter Ribonetto
- Bench
-
2Óscar Opazo
-
4Hugo Alejandro Magallanes Silveira
-
5Ramiro Gabriel González Hernández
-
6Gustavo Charrupí
-
15Vicente Fernández
-
20Josué Ovalle
-
25Esteban Kirkman
-
29Braian Martínez
-
30Cristian Martín Palacios Ferreira
¿Cuándo vuelven a jugar Everton y U Católica?
Everton será el encargado de abrir el telón de la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026 en condición de visita, ya que enfrentará a Ñublense. El choque entre Diablos Rojos y Ruleteros se disputará el próximo sábado 12 de septiembre desde las 12:30 horas en el Estadio Nelson Oyarzún.
Por su parte, Universidad Católica tendrá que desplazarse hasta la zona sur de Santiago, cuando visite a Palestino. El duelo entre Baisanos y Cruzados también se jugará el próximo sábado 12 de septiembre, pero dará inicio a las 20:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.