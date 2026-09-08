Datos Clave El blindaje: La directiva cruzada confirmó oficialmente el primer vínculo profesional para tres de sus proyectos con mayor proyección. Los nombres: Se trata del delantero Amaro Riveros, el portero Cristóbal Del Río y el atacante Bayron Lizama. El roce internacional: Los tres futbolistas cuentan con experiencia en las divisiones menores de Chile, acumulando participaciones en el Sudamericano y el Mundial Sub 17.

Universidad Católica continúa trabajando enfocada en el futuro de su institución y en la proyección de sus nuevos talentos. En medio de la disputa por los cupos internacionales en la recta final del Campeonato Nacional, el cuadro estudiantil confirmó una noticia clave para el desarrollo de sus divisiones inferiores.

La dirigencia precordillerana anunció este martes que tres de las figuras más prometedoras de la denominada “Cantera Cruzada” firmaron formalmente sus primeros contratos como futbolistas profesionales, asegurando así su permanencia en el club y dando un paso fundamental en sus incipientes carreras.

¿Quiénes son los canteranos que firmaron su primer contrato en la UC?

Para evitar fugas de talento y potenciar el primer equipo, la política de promoción de jugadores nacidos en casa se materializó en esta ocasión con tres nombres que vienen destacando en el fútbol formativo de San Carlos de Apoquindo.

El grupo está conformado por el delantero Amaro Riveros, el guardameta Cristóbal Del Río y el atacante Bayron Lizama. Con la estampa de su firma, los tres canteranos pasan a integrar oficialmente la estructura del plantel de honor de Universidad Católica, a la espera de sumar oportunidades para debutar en la máxima categoría del fútbol chileno.

A través de sus canales oficiales, la concesionaria celebró el hito de sus juveniles. “¡Felicitaciones muchachos por este importante paso! El portero Cristóbal Del Río, el atacante Bayron Lizama y el delantero Amaro Riveros, de nuestra Cantera Cruzada, han firmado su primer contrato profesional con Los Cruzados”, indicó la publicación del club, añadiendo que este es “seguramente, el primero de muchos otros logros. ¡A seguir con el trabajo y perseverancia!”.

¡Felicitaciones muchachos por este importante paso! 👏



El portero Cristóbal Del Río, el atacante Bayron Lizama y el delantero Amaro Riveros, de nuestra #CanteraCruzada, han firmado su primer contrato profesional con #LosCruzados ✍️⚪🔵



Seguramente el primero de muchos otros… pic.twitter.com/nhCwlGCGFZ — Universidad Católica (@Cruzados) September 8, 2026

De San Carlos a La Roja: el roce internacional de las nuevas figuras

El salto al profesionalismo de estos tres valores no es casualidad. Su rendimiento en los pastos precordilleranos los instaló rápidamente en el radar de las selecciones menores, donde se consolidaron como nombres a seguir en el proceso formativo de Chile.

La consideración de estos jugadores a nivel de selección es un antecedente de peso. Tanto el delantero Amaro Riveros como el portero Cristóbal Del Río formaron parte del plantel nacional que disputó el Mundial Sub 17 en 2025.

Además, ambos sumaron valiosa experiencia internacional a principios de este año al participar en el Campeonato Sudamericano de la categoría, certamen donde también fue incluido el atacante Bayron Lizama, consolidando a este trío como parte de la nueva generación de talentos que busca ganarse un lugar definitivo en el primer equipo de la UC.