Datos Clave El jugador: Eugenio Mena quedó al margen del duelo ante Everton producto de una lesión. El diagnóstico: Según el parte médico de U Católica, el futbolista sufrió un esguince en su rodilla. La operación: Por otro lado, en DSports revelaron que el futbolista deberá pasar por el quirófano producto de sus molestias físicas.

Eugenio Mena fue una de las bajas de Universidad Católica en la victoria por la cuenta mínima sobre Everton de Viña del Mar el pasado fin de semana. Según el parte médico oficial, el carrilero izquierdo quedó al margen de aquel compromiso producto de un esguince en la rodilla.

Sin embargo, la lesión del bicampeón de América con La Roja sería de mayor cuidado e incluso deberá someterse a una operación, lo que lo mantendrá alejado de las canchas.

⚕️ #ParteLeukotape: Everton vs Universidad Católica | Fecha 22 Liga de Primera Mercado Libre 2026



🔹 Diego Valencia: cirugía LCA rodilla derecha.

🔹 Tomás Asta-Buruaga: rotura LCA rodilla.

🔹 Jeffrey Sekgota: fractura tobillo operada.

🔹 Gary Medel: tendinopatía aquiliana.

🔹… pic.twitter.com/wWXB8v8Rc5 — Universidad Católica (@Cruzados) September 5, 2026

Eugenio Mena será operado en U Católica

Fue el periodista de DSports, Marco Escobar quien reveló la noticia. “Confirmado. Baja sensible en Los Cruzados: Eugenio Mena será operado mañana de un problema en la rodilla”, apuntó el comunicador en su cuenta de X.

Si bien no se detalló el tiempo de recuperación del lateral izquierdo, todo indica que estará fuera de las canchas un período significativo, lo que provoca un nuevo dolor de cabeza para el cuerpo técnico de la UC.

🚨CONFIRMADO| Baja sensible en #LosCruzados Eugenio Mena será operado mañana de un problema en una rodilla. @DSportsCL — Marco Antonio Escobar Alvear (@M_EscobarAlvear) September 8, 2026

Las bajas sacuden a la UC en la recta final del Campeonato Nacional

Universidad Católica ha sufrido con constantes lesiones en las últimas semanas. Sin ir más lejos, ante Everton de Viña del Mar la franja tuvo ocho ausencias producto de distintas lesiones.

Según reportó el propio club a través de un parte médico, Diego Valencia, Tomás Asta-Buruaga, Jeffrey Sekgota, Gary Medel, Juan Ignacio Díaz, Juan Francisco Rossel, Darío Melo y Eugenio Mena no pudieron decir presentes por molestias físicas, situación que tiene en alerta al cuerpo médico.

Las lesiones del plantel de la UC:

Diego Valencia: cirugía LCA rodilla derecha.

Tomás Asta-Buruaga: rotura LCA rodilla.

Jeffrey Sekgota: fractura tobillo operada.

Gary Medel: tendinopatía aquiliana.

Juan Ignacio Díaz: pubalgia.

Juan Francisco Rossel: meniscopatía rodilla.

Darío Melo: meniscopatía rodilla.

Eugenio Mena: esguince rodilla.

¿Cuándo juega U Católica?

En medio de este complejo panorama, Universidad Católica se alista para enfrentar a Palestino por la fecha 23 del Campeonato Nacional en un duelo clave en la lucha por el Chile 2 este sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas en el Claro Arena.

Los cruzados marchan segundos con 39 puntos, mientras que los árabes son cuartos con 36 unidades. Quien resulte vencedor, dará un paso importante en su objetivo de conseguir un cupo a la próxima fase de grupos de la Copa Libertadores.