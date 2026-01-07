La U de Chile continúa armándose con todo para la temporada 2026, donde además del Campeonato Nacional y la Copa Sudamericana deberá enfrentar la Copa Chile y la Copa de la Liga.

Si bien Eduardo Vargas es el único refuerzo confirmado de los azules, son varios los nombres que han dejado la institución. De hecho, en las últimas horas se confirmó que Francisco Meneghini cortó a seis jugadores, siendo Leandro Fernández el más sorpresivo de la lista.

Sin embargo, algunos de los jugadores que no continuarán, ya se están moviendo rápidamente para definir su futuro y hay dos que podrían recaer en uno de los equipos que acaban de ascender a la Primera División del fútbol chileno.

⚽ Dos cortados por la U de Chile cerca de fichar por otro club nacional

Además de Leandro Fernández, no continuarán en la U de Chile la temporada 2026 Jeisson Fuentealba, Renato Huerta, Flavio Moya, Sebastián Rodríguez, Antonio Díaz y David Retamal.

Sin embargo, estos dos últimos podrían seguir siendo compañeros este año, puesto que estarían cerca de reforzar a la Universidad de Concepción, según reveló Radio ADN.

El Campanil, que ascendió a la división de honor del fútbol nacional tras coronarse en la Primera B la temporada pasada, vería con buenos ojos potenciar su plantel con estos dos jugadores que no serán considerados por los azules.

📊 Los números de Antonio Díaz y David Retamal en la U de Chile

Antonio Díaz arribó a la U de Chile a mediados del 2024, sin embargo, no logró ganarse un puesto y estuvo bajo la sombra de Matías Sepúlveda, quien fue el dueño de la banda izquierda del equipo bajo la conducción técnica de Gustavo Álvarez.

En los azules, el ‘Toño’ jugó un total de 1.090 minutos en 25 partidos, en los que anotó 1 gol y aportó 3 asistencias.

David Retamal, defensor de 22 años, es formado en el Romántico Viajero, pero desde su debut no consiguió consolidarse en el primer equipo, por lo que partió a préstamo a la Universidad de Concepción (club al que está cerca de retornar).

Con la U, Retamal jugó 449 minutos en 10 partidos, en los que recibió 3 tarjetas amarillas.

