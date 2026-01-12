Tras su salida de U de Chile, Leandro Fernández tuvo un ofrecimiento real de parte de Colo Colo: Aníbal Mosa se comunicó con el jugador, quien prefirió no cruzar de vereda, pese a ser desechado por el DT Francisco “Paqui” Meneghini en los primeros días de pretemporada del Romántico Viajero.

En las últimas horas se conocieron más detalles, ya que un futbolista del Cacique fue el nexo para convencer a Fernández de llegar a Macul, lo que finalmente no resultó, debido a que Lea prefirió irse a Argentina a jugar la Copa Libertadores.

🧐 El jugador de Colo Colo que quiso convencer a Leandro Fernández

Según La Tercera, Javier Correa fue el jugador que intentó persuadir a Leandro Fernández de llegar al estadio Monumental, debido a que se conocen y generaron buena relación cuando compartieron camarín en Independiente, la que han mantenido con la estancia de ambos en nuestro país.

Lea meditó la posibilidad de defender la camiseta del Cacique, pero el ariete argentino no quiso perder cariño que tiene por la U y el que generó en los hinchas. Además, tampoco hubo una propuesta formal de los Albos, por lo que no hubo demasiado que analizar por parte del delantero trasandino.

Finalmente, Fernández recaló en Argentinos Juniors, escuadra en la que será compañero de Brayan Cortés y jugará la Copa Libertadores 2026, desafío más que seductor para el exatacante de la U a sus 34 años.

✅ Los refuerzos que sí pueden llegar a Colo Colo

Los que sí pueden llegar en ataque en Colo Colo son Damián Pizarro y Maximiliano Romero. Para ello será clave una reunión de directorio de Blanco y Negro este lunes 12 de enero, en la que Aníbal Mosa y su directorio evaluarán varias posibilidades que están en las carpetas del Monumental.

Javier Méndez es una de las posibilidades en defensa para reemplazar a Alan Saldivia, así como Óscar Salomón que se ha alejado un poco de Macul.

Finalmente, se debe revisar el tema del arquero, puesto clave en la conformación del plantel y por el cual Fernando Ortiz ha insistido hasta el cansancio en las últimas semanas.