Vicente Pizarro comienza una nueva etapa en su carrera. El volante formado en Colo Colo ya fue oficializado como refuerzo de Rosario Central, y su llegada al fútbol argentino generó reacciones en todos los frentes. Uno de los más relevantes: su propio padre, Jaime Pizarro, quien no sólo es ídolo albo, sino además actual Ministro del Deporte.

El campeón de la Copa Libertadores 1991 y referente del fútbol chileno se refirió a la partida de su hijo en conversación con Radio ADN. Allí entregó palabras de respaldo a la nueva aventura internacional del joven mediocampista.

⚽️ Jaime Pizarro valoró el salto internacional de su hijo

“Creo que este es un paso muy atractivo en materia de competitividad”, señaló Jaime Pizarro, consultado por la salida de Vicente. Para el ex DT y actual ministro, la búsqueda de desafíos en el extranjero es clave en el crecimiento profesional de un futbolista.

“Él ha delineado su carrera deportiva con mucha claridad”, añadió, destacando el compromiso de Vicente con su desarrollo. El ex jugador reconoció que el nuevo escenario le ofrece exigencia y proyección a nivel sudamericano, en un club con historia como Rosario Central.

🇦🇷 Rosario Central, el nuevo desafío para Vicente Pizarro

El volante de 22 años llega al conjunto canalla tras consolidarse como titular en Colo Colo durante la última temporada. Rosario Central es uno de los equipos tradicionales del fútbol argentino y participará en la Copa Libertadores 2026, una vitrina ideal para el chileno.

El traspaso marca el primer salto internacional de Vicente, quien también fue considerado por Ricardo Gareca y Nicolás Córdova para La Roja, lo que puede reforzar su presencia en futuras convocatorias si mantiene el rendimiento mostrado en Macul.

👨‍👦 Un respaldo de padre e ídolo albo

Lejos de cualquier conflicto de intereses, Jaime Pizarro dejó claro que actúa como padre antes que como ministro. “Sé que él está entusiasmado. Es una linda oportunidad y hay que desearle lo mejor”, declaró.

El respaldo de su padre no es menor: es una voz autorizada del fútbol nacional y ha seguido de cerca el proceso formativo de su hijo. Para muchos hinchas albos, la partida de Vicente deja un vacío, pero también abre la puerta a que siga creciendo fuera del país.