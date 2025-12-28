En Colo Colo no pasó inadvertido el nuevo ruido que llegó desde Argentina. Sin ofertas formales ni gestiones visibles, un escenario externo volvió a instalar el nombre de Vicente Pizarro en conversaciones de mercado y encendió la alerta en el Estadio Monumental.

Mientras el club avanza en la planificación del plantel para 2026, el foco no está solo en las incorporaciones. También existe atención permanente sobre los futbolistas que, por rendimiento y proyección, pueden transformarse en opciones atractivas para el extranjero. Y en ese grupo, Pizarro aparece subrayado.

⚠️ Colo Colo en alerta: el escenario que involucra a Felipe Loyola

El punto clave es uno solo y en Macul lo tienen claro. Independiente de Avellaneda solo avanzará por Vicente Pizarro si antes logra vender a Felipe Loyola. Así está planteado el escenario desde Argentina, donde el Rojo necesita liberar un cupo y recursos para ir por un reemplazo en el mediocampo.

Loyola es seguido desde Brasil y Santos ya inició conversaciones con Independiente, incluso con una contraoferta sobre la mesa. Mientras esa negociación no se resuelva, el interés por Pizarro se mantiene en espera. Si la salida del ex Huachipato se concreta, el nombre del volante albo podría pasar rápidamente a primer plano. Por ahora, en Colo Colo no hay llamados ni propuestas oficiales. Sin embargo, el club entiende que este tipo de operaciones suelen resolverse en cadena y que una venta destraba la siguiente.

📊 Los números de Pizarro y la postura del Cacique

Vicente Pizarro viene de una temporada con alta participación pese al irregular año del equipo. El volante disputó 40 partidos oficiales y sumó 3.064 minutos en cancha entre competencias nacionales e internacionales.

Ese respaldo deportivo explica por qué su nombre vuelve a aparecer en el mercado argentino: es un jugador joven, formado en casa y con experiencia en torneos internacionales, por lo que Pizarro cumple con el perfil que busca Independiente si pierde a Loyola.

En Blanco y Negro no existe una intención activa de desprenderse del jugador, pero sí la convicción de que el escenario debe ser monitoreado y negociar en beneficio del equipo y del jugador. La postura del directorio de la concesionaria se definirá en la reunión de este lunes 29 de diciembre, donde además tendrán que aprobar otros nombres para continuar con el armado del plantel.