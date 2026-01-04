Colo Colo vive un mercado de pases inusual: las salidas han superado con creces a las llegadas. Entre no renovaciones, préstamos y ajustes contractuales, el plantel 2026 ha perdido experiencia y proyección. Pero ninguna baja se compara con la que está a punto de concretarse en las próximas horas.

La noticia golpeó fuerte en Macul. Se trata de un jugador formado en casa, con minutos en Copa Libertadores, liderazgo en cancha y reconocimiento del camarín. Su salida no sólo afecta desde lo futbolístico, sino también en lo simbólico: fue capitán, referente y proyecto de club. Y, para sumar dolor, quien hoy lo quiere en su equipo es un viejo conocido.

⚠️ Vicente Pizarro deja Colo Colo y se va al fútbol argentino

Según reveló DaleAlbo, Vicente Pizarro tiene todo acordado para dejar Colo Colo y fichar por Rosario Central. La operación está a solo una firma de concretarse, en una salida que será la primera venta oficial del club en este mercado. En Argentina, el volante se reencontrará con Jorge Almirón, técnico que lo dirigió en el Monumental.

La transferencia, además de implicar un desafío en la reestructuración del mediocampo albo. La venta se cerraría oficialmente el miércoles 7 de enero, día en que está agendada una reunión del directorio de Blanco y Negro. De concretarse, Colo Colo pierde no sólo a un mediocampista, sino a uno de los líderes más jóvenes del plantel.

💔 Vicente Pizarro: El “10” que nació en casa y hoy parte en silencio

Vicente Pizarro es mucho más que un volante de salida. Es hijo de la casa, formado en el club desde las series menores, y uno de los pocos canteranos que logró consolidarse en la última década. Su crecimiento fue sostenido y, tras asumir la jineta de capitán en varios partidos del 2025, se transformó en símbolo del nuevo Colo Colo.

A sus 22 años, ya había tenido ofertas del exterior, pero siempre decidió quedarse. Pero ahora el cuento es diferente, más cuando en Argentina se encontrará con el entrenador que le dio minutos en cancha y apoyó sus partidos iniciales como jugador del primer equipo Albo.

🔁 Jorge Almirón y otro golpe silencioso al Cacique

La llegada de Pizarro a Rosario Central también tiene otro factor que enciende la discusión: Jorge Almirón. El ex DT de Colo Colo, que salió por la puerta de atrás tras no renovar, ahora suma a su proyecto en Argentina a uno de los jugadores que mejor conocía en Macul. Para muchos, es una jugada que reabre heridas. Almirón no sólo se fue del club, sino que ahora “recluta” a una de sus piezas clave.

Con esto, el mediocampo colocolino queda con nombres como Esteban Pavez, Felipe Méndez, Tomás Alarcón y Arturo Vidal. Pero la sensación es clara: la mitad de la cancha ya no será la misma sin Vicente Pizarro.