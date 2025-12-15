Jorge Almirón se fue hace algunos meses de Colo Colo de forma tormentosa: el entrenador argentino no pudo reeditar su gran 2024 (campeón del torneo local y llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores) y se fue tras conflictos con la dirigencia y lleno de críticas de los hinchas albos, debido a su supuesto poco compromiso en los últimos meses en el estadio Monumental.

No obstante, la pesadilla parece terminar para el DT, dado que encontró un nuevo club para continuar su carrera. El estratega dirigirá la Copa Libertadores 2026 y a un campeón del mundo.

➡️ El nuevo club de Jorge Almirón tras dejar Colo Colo

El nuevo club de Jorge Almirón es Rosario Central, elenco campeón de la Liga Profesional AFA de Argentina por ser el elenco con mejor puntaje en la Tabla Anual, y que va directo a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026.

Según dio a conocer el periodista César Luis Merlo, Almirón llegó a un acuerdo con la dirigencia de Central y solo falta que el club lo oficialice para la siguiente temporada.

Jorge Almirón se dará el gusto de dirigir a un campeón del mundo, ya que Ángel Di María es la gran figura de los Canallas.

El último director técnico de Rosario Central fue otro conocido nuestro: Ariel Holan, quien terminó su ciclo pese a un gran rendimiento en el equipo.

🏆🥺 Así fue el paso de Jorge Almirón en Colo Colo

El primer año de Jorge Almirón en Colo Colo en 2024 fue muy exitoso: el DT logró el título del Campeonato Nacional con una extraordinaria segunda rueda, en la que ganó 13 de los 15 partidos que disputó su equipo.

Además, llegó a cuartos de final de la Cops Libertadores, en una campaña inolvidable, que partió con un irregular rendimiento, pero que ha medida que avanzó fue tomando forma, cayendo solo con el todopoderoso River Plate de Marcelo Gallardo.

En 2025 todo cambió: el año del centenario fue tortuoso para Almirón y el Cacique: eliminados en Fase de Grupos de la Copa Libertadores y Copa Chile, además de un pésimo rendimiento en el torneo local, en el que a la postre terminaron sin siquiera clasificar a una copa internacional.

Los números de Jorge Almirón en Colo Colo dan cuenta de 84 partidos dirigidos, en los que consiguió: 40 victorias, 23 empates y 21 derrotas.