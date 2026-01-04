Colo Colo arrancó su pretemporada 2026 bajo las órdenes de Fernando Ortiz, mientras la dirigencia de Blanco y Negro sigue activa en el mercado. La atención ahora está en un defensa central que ha acaparado miradas en Chile y Brasil: Alan Saldivia, cuya situación contractual y posible salida se ha transformado en capítulo aparte dentro del Cacique.

La oferta concreta desde Vasco da Gama se ha convertido en el eje de tensiones, y mientras los albos inician trabajos físicos y tácticos, el futuro del zaguero uruguayo podría estar más lejos de Macul si decide tomar una postura firme ante las negociaciones.

🛑 Rebeldía de Saldivia y la negociación que complica a Colo Colo

En el primer día clave de pretemporada, Alan Saldivia podría no presentarse a los trabajos de Colo Colo. Y la razón radica en la negociación por su traspaso: el defensor uruguayo tendría todo listo para emigrar a Vasco da Gama, pero la postura de Blanco y Negro ha endurecido las condiciones.

Según información de Radio ADN la segunda oferta del club brasileño, aproximadamente USD 1.1 millones por el 50% del pase, fue inicialmente bien recibida por algunos directivos, pero luego Aníbal Mosa cambió de postura. Ahora, desde la dirigencia exigen una venta definitiva, cerrando la puerta a préstamos con opción, lo que ha tensado la relación con el futbolista.

Este panorama recuerda lo ocurrido con Maximiliano Falcón, quien se ausentó de la pretemporada anterior para presionar por su salida al Inter Miami, una acción que marcó la relación entre jugadores y dirigencia en el Monumental el año pasado.

📉 Impacto interno y señales de presión de Saldivia en Colo Colo

La posible ausencia de Saldivia en estos primeros entrenamientos no es sólo un gesto: es una señal directa de presión para conseguir su pase al exterior. El defensor, que ha mostrado crecimiento constante en su rendimiento, ve en Brasil no sólo una oportunidad competitiva, sino también deportiva y económica.

En Blanco y Negro, conscientes del interés internacional, estudian alternativas para equilibrar el deseo del jugador con las necesidades del club. Sin embargo, la postura rígida de priorizar una venta total del pase ha generado este foco de tensión a horas de iniciar el trabajo formal de pretemporada.

Si finalmente Saldivia es desafectado del primer día de trabajo, será un claro mensaje de que la rebeldía, al estilo “Falcón 2025”, se transforma en una herramienta para los jugadores que buscan un salto al extranjero.

🔄 Qué viene para Colo Colo y el caso Alan Saldivia

A medida que marcha la pretemporada, Fernando Ortiz deberá manejar no sólo cuestiones tácticas, sino también el clima interno que pueda afectar al plantel. Y aunque Colo Colo cuenta con una plantilla competitiva, la incertidumbre alrededor de uno de sus pilares defensivos puede marcar la semana.

La dirigencia, por su parte, sigue evaluando propuestas y escuchando ofertas, conscientes de que un jugador frustrado puede tener impacto en la cohesión del equipo. En un mercado cada vez más dinámico, casos como el de Saldivia son parte del nuevo fútbol globalizado.