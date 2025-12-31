Colo Colo enfrenta días decisivos en el armado de su plantel. Mientras el foco público suele estar puesto en los refuerzos, en Macul el verdadero debate pasa por las salidas y, en particular, por cómo capitalizar a sus principales activos. En ese escenario, el nombre de Alan Saldivia se transformó en una pieza central del mercado albo.

El defensor uruguayo aparece desde hace semanas en la órbita de clubes extranjeros y su posible traspaso fue tomando forma con el interés de Vasco da Gama. Sin embargo, cuando todo parecía avanzar hacia una resolución, un detalle clave cambió por completo el rumbo de la operación y encendió las alarmas en Blanco y Negro.

🔥 Alan Saldivia y la oferta que no convenció en Macul

Según información revelada por el periodista argentino Uriel Iugt, especialista en mercado de pases, junto a Christopher Brandt de ESPN, Colo Colo rechazó formalmente la propuesta enviada desde Brasil por Alan Saldivia. La razón no estuvo en el monto inmediato, sino en la fórmula planteada.

Tal como detalló Iugt, la oferta correspondía a un préstamo con opción de compra, esquema que en el Monumental no consideran viable para uno de los jugadores con mayor proyección del plantel. En Macul fueron tajantes: Saldivia solo puede salir mediante una venta definitiva.

🚨#ColoColo rechazó la oferta de #VascoDaGama por Alan Saldivia.



↪️ La propuesta fue por un préstamo con opción de compra. El club chileno solo está dispuesto a venderlo. @ChrisBrandtR 🤝 pic.twitter.com/xirwHADUIo — Uriel Iugt (@urieliugt) December 31, 2025

⚽ Colo Colo endurece su postura y mira el mercado con atención

El rechazo no implica que la puerta esté cerrada. Colo Colo está dispuesto a escuchar nuevas propuestas, siempre que cumplan con sus condiciones económicas y contractuales. En ese contexto, el interés desde la MLS aparece como un factor que podría reactivar el escenario y generar competencia por el pase del uruguayo.

Eso sí, el tiempo corre. La pretemporada está próxima a comenzar y el club necesita definiciones para planificar el plantel. Una eventual salida de Saldivia obliga a ir al mercado por un reemplazo, considerando que salieron Emiliano Amor y Sebastián Vegas, y sólo ha llegado Sosa como central. Por lo que retrasar esa decisión puede limitar opciones.