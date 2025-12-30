Colo Colo sigue trabajando en la conformación de su plantel 2026. Los albos ya tienen a un refuerzo confirmado y se encuentran buscando jugadores para potenciar la plantilla de cara a la próxima temporada.

Sin embargo, así como se esperan caras nuevas en el Estadio Monumental, otros podrían despedirse definitivamente. Uno de los futbolistas que entra en esta última lista es Alan Saldivia, quien es pretendido desde el fútbol brasileño.

Esto es visto con buenos ojos por la dirigencia de Blanco y Negro, puesto que el defensor es uno de los nombres que esperan vender para hacer caja y así generar ingresos en un momento económico complicado.

🇧🇷 Desde Brasil vienen a la carga por Alan Saldivia

El equipo que está interesado en el defensor uruguayo del Cacique es Vasco da Gama, club que lo viene siguiendo desde mediados de año, según informó recientemente Área Cruzmaltina.

Saldivia se encuentra en la carpeta de ‘Gigante de Colina’ desde el primer semestre de este año, pero ahora quieren ir con todo en busca de su fichaje. Si bien se especuló con un posible préstamo con opción de compra, ahora el elenco carioca quiere adquirir la carta del zaguero.

💰 El monto que Vasco da Gama pagaría a Colo Colo por Alan Saldivia

Alan Saldivia podría estar viviendo sus últimos días en Colo Colo, puesto que Vasco da Gama ya hizo un ofrecimiento formal y está a la espera de la respuesta de Blanco y Negro para sellar el traspaso.

Así lo reveló el periodista Cristián Alvarado en el programa De Puntete. “Esto es información confirmada. Vasco da Gama está esperando la respuesta de Colo Colo al ofrecimiento y la propuesta económica por Alan Saldivia”, dijo el comunicador.

“Los montos que yo manejo a esta hora son un millón cuatrocientos cincuenta mil dólares (US$1.450.000) por el 70% de la carta del jugador, más tres años de contrato con el equipo brasileño”, detalló.

Sin embargo, el reportero del Cacique advirtió que “me falta chequear la modalidad de pago, entendiendo las complicaciones y urgencias económicas que tiene Blanco y Negro. Es muy distinto que te digan te lo vamos a pagar en 15 cuotas, a dos. La forma de pago es muy importante”.

