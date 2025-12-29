Colo Colo aún no termina de definir su plantel 2026, y en paralelo comienzan a llegar sondeos desde el extranjero por varios de sus futbolistas. El más reciente tiene como protagonista a un defensor central que hoy aparece en los planes de Vasco da Gama, uno de los históricos del Brasileirao.

Según informó la cuenta especializada Área Cruzmaltina, el club de Río de Janeiro lleva siguiendo al zaguero albo desde mediados de año, y hoy ya estaría en conversaciones iniciales con Blanco y Negro para acordar un posible préstamo con opción de compra.

🟡 Vasco da Gama quiere a Alan Saldivia y ya negocia con Colo Colo

La información fue publicada por @are_cruzmaltina en X y luego replicada por medios brasileños. El interés por Alan Saldivia no es nuevo: el defensor ya estaba en carpeta desde el primer semestre del 2025, pero ahora el club carioca estaría dispuesto a avanzar en un acuerdo concreto.

La operación que se plantea sería a préstamo, con una cláusula de opción de compra. Colo Colo no ha recibido una oferta oficial, pero sí existen conversaciones preliminares entre las directivas. El central de 23 años es uno de los jugadores que más proyección ha mostrado en el Monumental, sumando minutos importantes en 2025 y destacando por su solvencia defensiva.

🔁 ¿Por qué Saldivia interesa tanto en Brasil?

Saldivia tiene el perfil que buscan varios equipos del Brasileirao: joven, con recorrido internacional y experiencia en un equipo grande. Además, su polivalencia como defensor central o lateral derecho es vista como un plus por el cuerpo técnico de Vasco.

Otro punto que valoran en Brasil es su formación mixta entre Uruguay y Chile, lo que le da carácter competitivo y adaptación rápida a distintos estilos de juego. Si bien aún no ha debutado oficialmente por la selección uruguaya, es seguido desde las juveniles.

📝 ¿Se va o se queda? La postura de Colo Colo

Por ahora, desde el entorno albo no han dado señales de querer desprenderse del jugador, pero todo dependerá de la magnitud de la oferta. En Macul hay conciencia de que el mercado brasileño suele pagar bien por talento joven, aunque la prioridad hoy es mantener una base sólida para el 2026.

Vasco no ha oficializado cifras, pero se espera que la negociación avance durante la primera semana de enero. Colo Colo no quiere perder piezas clave sin reemplazos cerrados, por lo que las próximas horas serán decisivas.