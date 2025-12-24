Colo Colo vive un mercado de pases dinámico: ya se oficializó la llegada de Matías Fernández Cordero y hay varios jugadores más sonando, mientras que bajas también hay varias materializadas ¡Y eso que todavía no termina diciembre!

Y se espera más, ya que en los pocos días que restan de 2025 se espera que llegue una millonaria oferta por uno de sus jugadores, lo que significará importantes recursos en un momento económico difícil, pero que a la vez implica que deben ir por un reemplazante.

💸 La gran oferta que recibirá Colo Colo por uno de sus jugadores

El futbolista apuntado es Alan Saldivia: según dio a conocer el periodista Cristian “Tomate” Alvarado, el uruguayo vuelve a generar interés en el gigante brasileño Vasco da Gama, elenco que quiere contar sí o sí con el defensa en 2026.

La propuesta que llegará entre Navidad y Año Nuevo al estadio Monumental es de 1.4 millones de dólares por el 70 por ciento del pase del jugador, al que le ofrecen 3 años de contrato en la escuadra de Río de Janeiro.

Con este panorama, el Cacique se quedará con el 30 por ciento del pase, lo que puede beneficiarlo en futuras ventas. Además, siempre le llegará un porcentaje de los derechos formativos, dado que Saldivia terminó de hacer sus divisiones inferiores en Macul.

🧐 El reemplazante de Alan Saldivia en Colo Colo

Esto obliga a Colo Colo (en caso de que se concrete) a buscarle un reemplazante a Alan Saldivia, ya que en la zona de defensa central ya se fueron otros jugadores como Sebastián Vegas y Emiliano Amor.

De hecho, el mismo presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, reconoció hace algunos días que si se llega a producir el adiós de Saldivia deberán buscar un central derecho, sumándose a la ya activa búsqueda de un zaguero zurdo.

📊 Los números de Alan Saldivia en Colo Colo

Alan Saldivia debutó en 2023 de forma profesional en Colo Colo de la mano de Gustavo Quinteros: desde ese momento y pasando también por la dirección técnica de Jorge Almirón y Fernando Ortiz, el uruguayo ha disputado 95 partidos con al camiseta alba.

Son 54 de Campeonato Nacional, 17 de Copa Chile, uno de Supercopa, 21 de Copa Libertadores y dos de Copa Sudamericana, completando 4.411 minutos.

En este período no ha anotado goles, sí entregó tres asistencias y recibió 11 tarjetas amarillas, siendo un jugador muy destacado del equipo, sobre todo entre 2023 y 2024, cuando hizo dupla con su compatriota Maximiliano Falcón.