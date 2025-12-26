Lucas Cepeda es uno de los nombres exportables de Colo Colo: el extremo fue uno de los rescatables del equipo en la última temporada y antes fue una de las figuras del elenco campeón en 2024 y que llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores, por lo que en Macul hay grandes esperanzas de hacer caja con el jugador.

Desde su representación lo están ofreciendo en Europa y hay una opción de que parta. Hay un elenco que está cerca de enviar una oferta por el jugador, aunque la propuesta no es la que esperan en el estadio Monumental.

🤦‍♂️🥺 “Una oferta menor”: Colo Colo recibirá una oferta desde Europa por Lucas Cepeda

Según dio a conocer el periodista Coke Hevia en el programa Pauta de Juego, Lucas Cepeda tiene un pretendiente desde una de las ligas más importantes del Viejo Continente: “Están ofreciendo a Cepeda en Europa y hay un equipo en España que está muy interesado. Han pasado chilenos por ahí, Primera División“.

No obstante, después dejó en claro que es una propuesta que puede no interesarle a Colo Colo: “Pero es una oferta menor, una platita por un porcentaje bajo“.

La cláusula de salida de Lucas Cepeda en Colo Colo es de 5 millones de dólares, pero el comunicador dio a entender que la cifra no está cercana a ese monto.

💸 Alan Saldivia y Vicente Pizarro, los otros exportables de Colo Colo

Alan Saldivia es otro de los jugadores que pueden partir de Colo Colo: se espera que antes de fin de año llegue una oferta de Vasco da Gama de 1.4 millones de dólares por el 70 por ciento del pase del futbolista.

El jugador tiene ganas de irse y el club quiere hacer caja, por lo que es posible que se concrete la venta, sobre todo pensando que se queda con una parte de la carta, pensando en futuras ventas.

El caso de Vicente Pizarro está más estancado. Por el momento no hay propuestas que hayan llegado al estadio Monumental, así que su nombre aparece como fijo en el proyecto del director técnico Fernando Ortiz para el segundo semestre.