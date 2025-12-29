Colo Colo cerró el 2025 con más dudas que certezas, pero el nuevo ciclo ya empezó a mostrar señales concretas. Con Fernando Ortiz ratificado en la banca y la pretemporada a la vuelta de la esquina, en el Estadio Monumental trabajan contrarreloj para rearmar un equipo que volverá a competir en varios frentes y no quiere repetir los errores del año anterior.

Las primeras decisiones ya están tomadas. Dos incorporaciones llegaron para corregir una de las zonas más frágiles del equipo durante la última temporada y el cuerpo técnico comienza a delinear la formación de Colo Colo 2026. El esquema parece definido, los nombres empiezan a repetirse y solo un puesto sigue abierto como la gran incógnita del nuevo proyecto.

⚽ ¿Cómo sería la formación de Colo Colo 2026?

La idea de Fernando Ortiz apunta a sostener un modelo ofensivo, con amplitud por las bandas y extremos capaces de marcar diferencias en el uno contra uno. El esquema que más se repite en el análisis interno es un 4-3-3 flexible, que puede mutar según el rival, pero que prioriza intensidad, presión alta y juego directo.

Durante su proceso anterior, el DT argentino insistió en este sistema, con resultados irregulares. Para el 2026, el objetivo es claro: mantener la propuesta, pero con intérpretes más confiables, especialmente en defensa, una de las zonas más cuestionadas del último año.

🧱 ¿Qué refuerzos ya están confirmados en Colo Colo para el 2026?

Hasta ahora, el Cacique cerró dos incorporaciones que apuntan directamente a fortalecer el fondo:

Matías Fernández Cordero , proyectado como titular por la banda derecha, con despliegue físico, recorrido constante y proyección ofensiva.

, proyectado como titular por la banda derecha, con despliegue físico, recorrido constante y proyección ofensiva. Joaquín Sosa, defensa central uruguayo de 23 años, llamado a liderar la última línea y dar un salto de jerarquía en una zona clave.

Ambos fichajes responden a una necesidad evidente del equipo: mayor solidez defensiva y mejor salida desde el fondo.

🛡️ ¿Quiénes serían titulares en la defensa de Colo Colo 2026?

Con el escenario actual, la defensa empieza a tomar forma con nombres bastante definidos:

Lateral derecho: Matías Fernández Cordero

Matías Fernández Cordero Centrales: Joaquín Sosa y Alan Saldivia (con Jonathan Villagra como alternativa)

Joaquín Sosa y Alan Saldivia (con Jonathan Villagra como alternativa) Lateral izquierdo: Erick Wiemberg

La apuesta es clara: juventud, intensidad y continuidad. La salida de varios defensores durante el mercado abrió espacio para una reconfiguración profunda de la línea posterior.

🎯 ¿Cómo se proyecta el mediocampo de Colo Colo en la temporada 2026?

En la zona media, Fernando Ortiz proyecta un mediocampo mixto, con equilibrio y dinámica. Los nombres que hoy asoman con ventaja son:

Tomás Alarcón , como volante de contención

, como volante de contención Víctor Felipe Méndez , aportando despliegue y presión

, aportando despliegue y presión Vicente Pizarro, como interior con salida limpia y llegada

Es una línea que combina ritmo, conocimiento del club y adaptación al estilo que exige el entrenador.

🔍 ¿Qué delantero le falta a Colo Colo para cerrar su formación 2026?

En ofensiva, el dibujo está avanzado, pero no cerrado. Por ahora, el tridente que se proyecta es:

Lucas Cepeda , por la izquierda

, por la izquierda Claudio Aquino , como enlace ofensivo

, como enlace ofensivo Javier Correa, como referencia en ataque

Sin embargo, en Macul reconocen que falta un delantero más, idealmente un centroatacante que eleve la competencia interna. El nombre que más gusta es Daniel “Popín” Castro, figura del 2025, aunque su fichaje todavía está lejos de resolverse.

📋 La formación de Colo Colo 2026 si el torneo empezara ahora

Con el escenario actual y sin nuevas incorporaciones, el once que más se repite en el análisis interno sería:

Fernando De Paul;

Matías Fernández Cordero, Alan Saldivia, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg;

Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Vicente Pizarro;

Lucas Cepeda, Javier Correa y Claudio Aquino.

Un equipo reconocible, con base definida, pero todavía abierto a ajustes según cómo avance el mercado.

🚪 ¿Qué jugadores ya no siguen en Colo Colo en la temporada 2026?

El rearmado también implicó varias salidas importantes. Entre los futbolistas que ya no continúan aparecen:

Mauricio Isla

Emiliano Amor

Sebastián Vegas

Óscar Opazo

Matías Moya

Javier Rojas

Manley Clerveaux

📰 En resumen

Colo Colo ya tiene dos refuerzos confirmados para 2026

Fernando Ortiz mantendría un esquema ofensivo 4-3-3

La defensa es la zona más renovada del equipo

Falta al menos un delantero para cerrar la formación ideal

El once base empieza a repetirse, pero el mercado sigue abierto

📣 Sigue en AlAireLibre.cl toda la cobertura del mercado de pases de Colo Colo, la pretemporada 2026 y las decisiones que marcarán el nuevo ciclo del Cacique.