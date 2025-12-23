Colo Colo no suele anunciar sus golpes antes de hacerlos. En silencio, lejos del ruido y aprovechando la danza de nombres que hay en Macul, el club entra en horas que pueden ser determinantes para el armado del plantel que competirá en 2026.

Tras su primer refuerzo ya oficializado, en el Monumental saben que el mercado recién comienza. El desafío es evitar improvisaciones y resolver rápido posiciones que quedaron expuestas durante la última temporada. Es por eso que las próximas horas no serán una reunión más: el foco está puesto en tomar decisiones que rindan frutos para Fernando Ortiz.

🧠 Movimiento silencioso Colo Colo: la señal que busca la dirigencia

Aníbal Mosa ya mencionó que la prioridad del Cacique es reforzar la línea defensiva. En Macul consideran que el equipo necesita un defensor central con proyección inmediata, pero también con valor a futuro.

En esa búsqueda aparecieron alternativas que no estaban en el radar mediático inicial. Defensores con paso por el extranjero, contratos flexibles y clubes abiertos a negociar. Tras la negativa de Coquimbo por Bruno Cabrera, los albos fijaron su interés en Joaquín Sosa quien está a préstamo en Independiente Santa Fe desde el Bologna, y los colombianos están dispuestos a cederlo.

El defensor de 23 años podría ser aprobado en la reunión de directorio de este martes, lo que significaría amarrar una de las cartas que pidió el DT. Sosa sería el segundo refuerzo en este mercado, que esperan cerrar antes del regreso a los entrenamientos.

🔄 Salidas, ofertas y un tablero que puede cambiar en Macul

El análisis dirigencial incluye evaluar escenarios de salida. Hay jugadores que despiertan interés fuera de Chile, como el caso de Alan Saldivia. El jugador quiere continuar su carrera en el extranjero, y en Colo Colo tampoco lo tienen considerado por el mal rendimiento en 2025. Su salida obligaría a traer a otro defensor central, aparte del que ya tienen visto.

El arco y el ataque también aparecen en la carpeta, aunque sin urgencias. Todo dependerá del equilibrio monetario que logre Blanco y Negro en esta etapa inicial del mercado.