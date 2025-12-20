En pleno mercado de pases, Colo Colo busca reforzar su defensa tras las salidas de Sebastián Vegas y Emiliano Amor. La prioridad está clara: incorporar un central con proyección, rodaje internacional y margen de crecimiento. Y el nombre que más cerca está de cumplir con ese perfil es el del uruguayo Joaquín Sosa.

Actualmente en préstamo en Independiente Santa Fe de Colombia, Sosa pertenece al Bologna de Italia y ha sido ofrecido al cuadro albo. Su paso por el fútbol cafetalero no fue el esperado, y eso abre la puerta a un movimiento que ya genera expectativas en el Monumental.

🛬 Joaquín Sosa y Colo Colo: ¿Qué tan cerca está el fichaje?

Desde la agencia UruFutbol, que representa al jugador, confirmaron al medio En Cancha que las negociaciones están muy avanzadas y que el defensor está dispuesto a interrumpir su préstamo con Santa Fe para llegar al fútbol chileno.

La operación se cerraría como un préstamo por seis meses sin opción de compra, aprovechando que su vínculo con Bologna finaliza en junio de 2024. Esto permitiría a Colo Colo reforzarse a corto plazo sin comprometer presupuesto en una compra anticipada.

Todo dependerá de una reunión clave: la de este martes 23 de diciembre, cuando Blanco y Negro defina si aprueba o no su llegada.

🧠 ¿Por qué Joaquín Sosa fue ofrecido a Colo Colo?

Sosa disputó sólo 12 partidos en su paso por Colombia, sin lograr consolidarse. Sin embargo, su perfil sigue siendo atractivo para el fútbol sudamericano: zurdo, con buena salida desde el fondo y experiencia en Serie A y la Sub 20 de Uruguay.

Su poca continuidad en Santa Fe llevó a su entorno a buscar una salida. Colo Colo apareció como opción viable, en un contexto donde Fernando Ortiz necesita al menos dos defensores para armar su nueva línea de fondo.

⚠️ Qué falta para que Sosa sea refuerzo albo

La dirigencia alba ya cuenta con los antecedentes del jugador. Sin embargo, aún faltan dos pasos clave:

✅ La aprobación final de Fernando Ortiz , quien ya recibió los informes técnicos

, quien ya recibió los informes técnicos 🧾 La votación del directorio de Blanco y Negro, que se realizará esta semana

Si ambas instancias dan luz verde, Sosa debería ser oficializado como nuevo jugador de Colo Colo antes del cierre de año.