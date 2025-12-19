U Católica acelera por cerrar sus primeros fichajes antes del término de este 2025 en un mercado en el que abundan los nombres para potenciar el mediocampo del elenco de la precordillera, aunque también surge la necesidad de que puedan incorporar algún elemento en ataque por el poco peso que manejan en dicha línea del plantel.

Esta misma semana una de las opciones que asomó en el radar de la UC fue el del canterano de Colo Colo Alexander Oroz, quien seguramente dejará el Cacique al no acordar una renovación, sin embargo, este presunto interés de la escuadra de la precordillera habría tenido un giro en contra del joven atacante.

⚽ Oroz y sus problemas físicos hacen dudar a la UC

Si bien en Colo Colo tenían la intención de ofrecerle un nuevo contrato a Oroz y enviarlo a préstamo por el 2026, la postura del jugador es opuesta a esa idea y por ello tampoco ha podido llegar a un acuerdo con el Cacique.

Dicha situación lo comenzó a poner en la órbita de varios clubes del fútbol chileno, entre ellos U Católica, pero en las últimas horas aquel interés del conjunto de San Carlos de Apoquindo habría dado marcha atrás por un motivo no menor.

Según el portal Punto Cruzado, en la directiva de Cruzados desecharon la opción de Oroz debido a los constantes problemas físicos que arrastró durante la temporada y que de hecho le negaron la posibilidad de tener continuidad en el Cacique. En declaraciones dadas al citado medio indicaron que “No hay certezas sobre el tema físico de Alexander Oroz. En dos semanas más arranca la pretemporada y en un poco más de un mes jugamos el primer partido. El tema de las lesiones es algo que complica y que hoy, le juega en contra”.

Con este portazo desde la UC el futuro de Alexander Oroz sigue en la nebulosa, por lo que habrá que esperar para conocer cuál será el próximo paso que de en su carrera.