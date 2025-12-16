El tema renovaciones sigue avanzando en Colo Colo y durante esta jornada hubo importantes novedades sobre el caso de Alexander Oroz, jugador que finalizó su contrato con el elenco Popular y todo hace indicar que no continuará de cara al 2026, por lo que ya asoman posibles destinos para el formado en Pedrero en el propio fútbol chileno, incluso el de un club que jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La situación de Oroz fue bien compleja en Colo Colo a lo largo de la temporada recientemente finalizada, un año marcado por las lesiones que le fueron quitando poco a poco protagonismo con el equipo albo al punto de que desde Blanco y Negro decidieran no extender su vínculo en el club.

🤔 Alexander Oroz puede cruzar la vereda del Monumental al Claro Arena

Aunque a inicios de este mes de diciembre hubo trascendidos de que la idea en Colo Colo era extender el contrato de Alexander Oroz hasta 2027 y cederlo en préstamo por todo el próximo año, lo cierto es que el panorama respecto al delantero dio un vuelco radical.

Esto, porque en las últimas horas fue el periodista Cristián Alvarado quien en el programa De Puntete expuso que: “Aníbal Mosa declaró post directorio, el último, que esperaban quedarse con un porcentaje de Oroz a pesar de no hablar de una renovación, esperan un gesto, que deje un porcentaje del pase. No sé si el directorio pueda recapacitar y le terminen ofreciendo un nuevo contrato, pero lo cierto es que hoy en día Alexander Oroz puede negociar como jugador libre, depende de él si tiene este gesto que piden en Blanco y Negro”.

“Ahora, hay interesados por el fichaje de Alexander Oroz. Universidad Católica es el más potente en tener interés por el jugador. Se suman también equipos como Deportes Concepción, Palestino, Unión La Calera y Audax Italiano, por nombrar algunos. El ya se recuperó en lo físico y podría iniciar la temporada desde el día uno donde elija estar”, detalló Alvarado, dando la sorpresa sobre que el “Flecha” podría convertirse en refuerzo de la UC con miras a los desafíos que tienen los cruzados en la próxima temporada, entre ellos jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El Flecha Oroz podría aterrizar en el Claro Arena para jugar por la UC/ © Photosport

💰 ¿Cuál es el valor de mercado de Alexander Oroz?

De acuerdo a la última actualización del portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado de Alexander Oroz ronda los 300 mil dólares, aunque de negociar como jugador libre con el club que puje por su fichaje podrían incluso acordar una cifra menor.

📊 Los números de Alexander Oroz en 2025 con Colo Colo

Si bien Oroz no pudo gozar de mucha continuidad este 2025 por una rebelde lesión que incluso requirió que fuese operado, dejó más que interesantes números para sus escasas apariciones.