Alexander Oroz parecía sentenciado a dejar Colo Colo. Apenas 9 partidos jugados en el Campeonato Nacional 2025, contrato venciendo en diciembre y una operación que lo dejó fuera cuatro meses. Todo indicaba que Oroz finalizaba su etapa en Colo Colo sin pena ni gloria. Sin embargo, la dirigencia alba decidió darle una nueva oportunidad al extremo formado en casa.​

La información la confirmó el periodista Daniel Arrieta en TNT Sports: “Lo de Alexander Oroz me dijeron que están conversando, que todavía no está definido, pero que está la intención de Colo Colo que pueda seguir“. Esta revelación sorprende considerando el año para el olvido que tuvo el atacante de 22 años, quien apenas sumó 363 minutos en cancha.​

⚽ La arriesgada apuesta de Colo Colo con Oroz

La apuesta es clara: talento. En Blanco y Negro están convencidos de que Oroz, cuando está sano, tiene condiciones de sobra para ser titular en el Cacique. El extremo registró 3 goles y 1 asistencia en sus 9 apariciones, números nada despreciables considerando su falta de continuidad.​

Además, existe un factor económico. Colo Colo pagó por la operación de Oroz con un prestigioso médico de Barcelona, Jorge Puigdellivol, quien intervino quirúrgicamente al jugador tras sufrir cuatro desgarros tendomusculares en el bíceps femoral. Para la dirigencia, dejarlo ir sería perder una inversión importante.​

📋 Lo que espera Colo Colo de Oroz en 2026

La idea de Blanco y Negro sería renovarlo hasta diciembre de 2027 pero cederlo a préstamo durante todo 2026. Este esquema le permitiría al jugador completar su recuperación en Macul y luego buscar continuidad en otro club para reencontrar su mejor nivel.​

El objetivo es que Oroz consiga la regularidad que tanto necesita y demuestre sus condiciones lejos del Monumental, sin la presión que implica vestir la camiseta del Cacique. Si funciona, en 2027 podría volver renovado y pelear por un puesto en el primer equipo.​

📅¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo cerrará su 2025 este domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental enfrentando al Audax Italiano.