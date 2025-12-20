Colo Colo inició el sábado 20 de diciembre con su primer refuerzo confirmado. Los albos hicieron oficial el arribo de Matías Fernández, quien llega procedente de Independiente del Valle, elenco con el que incluso levantó la Copa Sudamericana hace algunas temporadas.

Sin embargo, al carrilero derecho se irán sumando nuevos nombres. En ese contexto surgió una inesperada opción, se trata de un futbolista que pidió el propio entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, y que actualmente juega en Europa. Hablamos de Esteban Andrada, portero argentino que milita en el Real Zaragoza de la Segunda División de España. En paralelo, la dirigencia de Blanco y Negro trabaja en definir el futuro de Brayan Cortés, cuyo próximo destino podría ser México.

