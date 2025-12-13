No fue una salida ruidosa ni cargada de polémica, pero sí dejó huella. Emiliano Amor ya no es jugador de Colo Colo y su ciclo en el Monumental se cerró sin renovación, en medio de una reestructuración que golpeó fuerte al camarín albo.

El defensor argentino fue parte del primer grupo de jugadores que quedó fuera del proyecto deportivo, una decisión que tomó Blanco y Negro y que marcó el final de una etapa donde Amor fue protagonista en títulos, liderazgo y carácter. Aunque su último tramo no fue el mejor en lo futbolístico, el vínculo con la gente quedó intacto.

Ese respaldo se sintió de inmediato. Apenas se confirmó su salida, las redes sociales se llenaron de mensajes de agradecimiento, recuerdos de campeonatos y palabras que apuntaron más a su compromiso que a su rendimiento reciente. Y ese gesto no pasó desapercibido para el zaguero.

🖤 Emiliano Amor prepara su despedida de Colo Colo junto a los hinchas

Lejos de un adiós frío o silencioso, Amor decidió devolverle la mano a la hinchada. El argentino organizará una despedida abierta para compartir un último momento con los fanáticos albos, en una instancia pensada desde lo humano más que desde lo institucional.

La actividad se realizará en conjunto con una tienda deportiva y fue anunciada con un mensaje que resume bien cómo fue percibido su paso por Macul: compromiso, lealtad y sentido de pertenencia. Conceptos que, para muchos hinchas, explican por qué su nombre sigue generando respeto incluso en la salida.

📍 Fecha, lugar y el cierre de una etapa en Macul

El encuentro está fijado para este sábado 13 de diciembre, desde las 13:00 horas, en Salar de Llamara 806, comuna de Pudahuel. Allí, los hinchas podrán tomarse fotografías y despedirse del campeón de seis títulos con la camiseta del Cacique.

Será un cierre sin discursos oficiales ni homenajes formales, pero cargado de simbolismo. Emiliano Amor se va de Colo Colo sin contrato, pero con algo que en el Monumental siempre pesa más que cualquier firma: el cariño del hincha.