Colo Colo abrió una de las primeras polémicas del mercado pensando en la temporada 2026. Cuando todo apuntaba a que Francisco Salinas estaba listo para transformarse en refuerzo del Cacique, una decisión interna cambió el escenario por completo y dejó al lateral derecho fuera del Monumental.

La confirmación del arribo de Matías Fernández Cordero, anunciada por Aníbal Mosa tras la última reunión de directorio de Blanco y Negro, marcó el punto final para Salinas. Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a surgir versiones que contradicen el relato oficial y que apuntan directamente a un responsable dentro de la dirigencia alba.

🔥 El responsable de la caída del fichaje de Francisco Salinas en Colo Colo

Según reveló El Mercurio, la caída del fichaje de Francisco Salinas no fue una determinación del cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz, como se intentó instalar públicamente. Desde el interior de Blanco y Negro, un director explicó que la decisión fue tomada por Daniel Morón, en su rol de gerente deportivo.

“Sobre la mesa estaba ese nombre (Fernández) y el de Francisco Salinas, pero la gerencia técnica se quedó con Fernández y apostará por el regreso de Jeyson Rojas para cubrir la plaza de lateral derecho”, señalaron desde el directorio de la concesionaria al citado medio. La versión desmiente directamente a Aníbal Mosa, quien aseguró que la elección había sido del entrenador.

Así, el nombre de Morón quedó marcado como el principal responsable de bajar el pulgar a Salinas, pese a que el jugador estaba bien evaluado y con conversaciones avanzadas para arribar al club.

🧩 El nuevo mapa del mercado albo tras el portazo

Con el lateral derecho ya definido, Colo Colo ahora centra sus esfuerzos en reforzar la defensa. En Blanco y Negro buscan un central zurdo para completar la última línea, aunque Aníbal Mosa aseguró que si se concreta la salida de Alan Saldivia, la prioridad cambiará y se sumará la opción de un defensor diestro.

Las próximas definiciones deberían comenzar a tomar forma el martes 23 de diciembre, cuando el directorio de Blanco y Negro vuelva a reunirse.