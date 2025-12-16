Una desafiante aventura comienza para el DT chileno Esteban González con el Querétaro en el fútbol mexicano, esto luego de haber protagonizado una histórica campaña que lo llevó al título junto a Coquimbo Unido en nuestro país y que ahora lo hace apuntar de vuelta a Chile para reforzar a su nuevo club, específicamente con una de las principales figuras de Colo Colo.

El Chino González ya trabaja en la pretemporada con Querétaro y a la vez debe pensar en el armado del plantel que dispondrá en 2026, y contrario a tener entre sus objetivos a alguno de los pilares de su Coquimbo campeón el primer nombre en carpeta del estratega nacional es uno de los cracks del Cacique que justamente busca partir al exterior.

⚽ Alan Saldivia es tentado para salir de Colo Colo por Esteban González y su Querétaro

Ya en su primera conferencia de prensa a Esteban González se le consultó por el tema refuerzos en Querétaro, incluso apuntando a dos rostros conocidos que asomaron como objetivos de la escuadra de los Gallos Blancos, Sebastián Galani y Matías Palavecino. “Más allá de hablar de nombres propios, me he encontrado con un gran plantel que viene trabajando hace tiempo. Todo se va conversando con la dirigencia. Los jugadores que me nombran, tienen varias opciones, pero ahora no es prudente porque hay un respeto por el plantel que tenemos actualmente”, dejó en claro el DT de 43 años.

El hecho es que la posibilidad de llevarse a Galani o Palavecino hacia tierras mexicanas tiene una piedra de tope puesta por el mismo González, y es que de acuerdo a lo señalado por el periodista Christopher Brandt en ESPN F90 el entrenador nacional hizo un pacto con Coquimbo Unido de no pedirles jugadores para Querétaro al menos en sus primeros seis meses en el club mexicano, por lo que el apuntado aparece desde el Estadio Monumental.

El propio Brandt aclaró que el nombre que es seguido por Esteban González es el del defensor albo Alan Saldivia. “Hace rato que Saldivia quiere salir. Hoy en día tiene negociaciones para ir al Querétaro o a la MLS, son los mismos dueños”, recalcó el comunicador sobre la chance que tiene el zaguero uruguayo de Colo Colo de ser el primer refuerzo del Chino en el cuadro albiazul.

📊 Los números de Alan Saldivia con Colo Colo en 2025

De esta manera, Alan Saldivia podría cumplir con su gran anhelo de partir desde Colo Colo hacia el exterior luego de un 2025 que lo tuvo lejos de su mejor versión, en una temporada marcada igualmente por lesiones que mermaron su continuidad.