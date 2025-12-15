Coquimbo Unido vivió una campaña de ensueño. El elenco pirata dominó de principio a fin el Campeonato Nacional y cerró el año levantando el primer título de Primera División de su historia.

Su gran temporada hizo que los ojos de otros equipos se posaran sobre sus principales figuras y también sobre su cuerpo técnico. Así fue como en los últimos días se confirmó la salida de Esteban González, el entrenador que los llevó a la gloria, y que fue confirmado en el Querétaro de México.

Sin embargo, el estratega no sería el único en partir a tierras aztecas, puesto que quiere reforzar al equipo con uno de los jugadores más destacados del plantel.

⚽ Esteban González quiere reforzar a Querétaro con figura de Coquimbo

El jugador en cuestión es Sebastián Galani, capitán y una de las grandes figuras de Coquimbo Unido este 2025. Según informó La Tercera, Esteban González pidió al mediocampista para reforzar al Querétaro de cara a la temporada 2026.

El citado medio detalló que el volante aceptó el ofrecimiento, por lo que se convertirá en nuevo jugador de los ‘Gallos Blancos’ con miras al próximo año.

📊 Los números de Sebastián Galani en Coquimbo

Formado en Coquimbo Unido, Sebastián Galani debutó oficialmente con la camiseta del pirata en 2016. Sus buenas actuaciones en el puerto hicieron que reforzara a la Universidad de Chile y posteriormente a la Universidad Católica, donde no tuvo el desempeño esperado.

Por ello, volvió al Barbón en 2022, y si bien tuvo un gran papel en el equipo, su mejor versión la encontró este 2025, donde jugó un total de partidos (24 en el Campeonato Nacional y 7 en la Copa Chile) y anotó tres goles.

Estos números lo convirtieron en una de las principales estrellas del equipo que levantó el título, por lo que ahora dará el salto y jugará por primera vez en el extranjero.

🏴‍☠️ Coquimbo sigue perdiendo a sus figuras

La inminente salida de Sebastián Galani se suma a la del entrenador Esteban González (Querétaro de México), Matías Palavecino y Cecilio Waterman.

De esta forma, el campeón del fútbol chileno comienza a desarmarse de cara al 2026, donde deberá defender el título y jugar la Copa Libertadores.

