Si había algo que le quitaba el sueño a los hinchas de Coquimbo Unido era la incertidumbre que había en torno a la renovación de Diego Sánchez, una de las estrellas más relevantes del título del Campeonato Nacional 2025.

Así que lo de anoche fue un suspiro colectivo Coquimbo. Tras semanas de negociaciones tensas, Diego Sánchez llegó a buen puerto con la dirigencia y renovó su contrato con el campeón del fútbol chileno. La confirmación llegó este domingo por la noche, cuando el club publicó en redes sociales: “Diego ‘Mono’ Sánchez, campeón renovado”.​

El anuncio puso fin a una teleserie que tuvo al arquero pirata como protagonista absoluto. Hace apenas diez días, el arquero había declarado a Las Últimas Noticias que “al parecer, no quieren renovación”. La frase generó alarma inmediata entre los hinchas aurinegros, que veían cómo su héroe de la primera estrella podría vestir otra camiseta en 2026.​

⭐️ EL AURA CONTINÚA 💛🖤



🏆🔥 El legendario CAMPEÓN, Diego “Mono” Sánchez, seguirá custodiando el arco PIRATA 🧤 pic.twitter.com/WTUKIJuLyA — Coquimbo Unido (@coquimbounido) December 15, 2025

⚽ ¿Por qué fue tan complicada la renovación?

Las diferencias contractuales fueron el principal obstáculo. Según trascendió, Sánchez habría pedido un salario elevado para extender su vínculo, lo que generó roces con la dirigencia pirata. El portero de 38 años también estaba preocupado por temas familiares: “Tengo a mis hijos conmigo y tengo que ver el tema escolar del próximo año”, confesó.​

Además, surgió interés concreto desde otros clubes. Deportes Concepción lo sondeó tras perder a su arquero Gastón Gómez. El técnico lila Patricio Almendra tenía a Sánchez como prioridad para el arco del recién ascendido.​

🏆 ¿Qué números tuvo Diego Sánchez en la temporada campeona?

Sánchez fue clave en el título histórico de Coquimbo con estadísticas contundentes. El arquero mantuvo la valla menos batida del torneo con apenas 17 goles en contra en 30 partidos. Además, logró 16 arcos en cero a lo largo de la temporada, cifra que lo posiciona como el mejor guardameta de la temporada 2025.​

Entre sus atajadas más recordadas está el penal salvado ante O’Higgins en el último minuto, acción que incluyó Coquimbo en el video oficial de renovación. El Mono también anotó un gol de penal ante Unión Española, sumando épica a su campaña campeona.​

👔 Diego Sánchez tiene nuevo jefe en Coquimbo

Hernán Caputto asumió oficialmente como técnico del campeón. El estratego de 51 años firmó por un año con opción de renovación por objetivos cumplidos. Caputto viene de dirigir a Deportes Copiapó en Primera B, donde cayó en la final ante Universidad de Concepción tras pelear el ascenso hasta la última fecha.​

El DT tiene experiencia en la Selección Chilena Sub 17 y pasó por Universidad de Chile entre 2019 y 2020. Iniciará su trabajo el lunes 29 de diciembre, cuando comience la pretemporada pirata.​

🌎 Los desafíos de Coquimbo Unido para 2026

El campeón enfrentará cinco competencias: Copa Libertadores, Copa Chile, Copa de la Liga, Supercopa y la defensa del título del Campeonato Nacional. La permanencia de Sánchez representa experiencia y jerarquía para un camarín que ya perdió figuras como Cecilio Waterman y Matías Palavecino.​