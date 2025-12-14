Los equipos del fútbol chileno no quieren perder tiempo en conformar sus planteles para la temporada 2026 y los movimientos en el mercado parecen ser inminentes, y uno de los jugadores que empieza a tener atención por sus próximos pasos es el experimentado arquero Diego Sánchez, flamante campeón con Coquimbo Unido en este 2025.

El futuro del carismático Mono Sánchez pasa por una nebulosa al no haber acordado aún una renovación con Coquimbo, un escenario que atrae a otros elencos de la Primera División en poder quedarse con los servicios del golero para la próxima temporada.

⚽ Un recién ascendido va a la carga por el Mono Sánchez

Tanto Universidad de Concepción como Deportes Concepción lograron el anhelado ascenso a Primera con el objetivo de mantenerse el mayor tiempo posible en la categoría de honor del fútbol chileno, una misión para la que necesitarán reforzarse de la mejor manera posible.

En ese sentido, es que de acuerdo a la reciente información del medio Sabes Deportes fue Deportes Concepción el club que se encuentra atento a la incierta situación de Diego Sánchez en Coquimbo. “El golero Levantó hace pocas semanas el título con Coquimbo Unido, siendo pieza fundamental en la obtención de la inédita primera estrella del cuadro aurinegro. Si se concreta o no su fichaje, solamente el tiempo lo dirá“, expone el citado portal.

Así las cosas, el panorama respecto al futuro de Diego Sánchez podría resolverse en los próximos días, por un lado si es que en Coquimbo se deciden a ofrecerle un nuevo contrato o si definitivamente su historia con los Piratas llega a su fin y pasa a vestir de lila a partir del 2026.

Diego Sánchez es objetivo del León de Collao para el próximo año/ © Photosport

📊 Los números de Diego Sánchez en Coquimbo Unido