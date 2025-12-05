Dentro de la enorme felicidad que envuelve a Coquimbo Unido desde que se proclamaran campeones del fútbol chileno semanas atrás también empieza a asomar preocupación sobre lo que viene en el club aurinegro de cara al 2026, y es que hay bastantes chances que el actual plantel se desmantele por las posibles salidas de varios de sus pilares en esta gran campaña, entre ellos el arquero Diego Sánchez.

Tan solo horas después de que Coquimbo lograra conquistar el título en la pasada Fecha 26 del campeonato, el propio Mono Sánchez ponía cierto misterio en relación a su futuro en el club de la Cuarta Región, un panorama que no se ha aclarado hoy por hoy y que mantiene en vilo la continuidad del experimentado guardameta por un importante motivo.

😦 La piedra de tope que hay en la renovación del Mono Sánchez en Coquimbo

Hasta hace pocos días atrás el mismo Sánchez reiteró su situación en el club Pirata e incluso se animó a decir que no veía mucha voluntad desde la dirigencia para llegar a un acuerdo por su renovación. “Es un tema que me preocupa a futuro, pero si no hay noticias tengo que fijarme en lo que hay”, planteaba el golero al respecto.

Pues bien, en estas últimas horas fue La Tercera donde destaparon el importante motivo que habría detrás de este desacuerdo entre la dirigencia de Coquimbo y el jugador, y que tiene que ver en los términos del nuevo contrato que espera el propio Sánchez.

El matutino señala que hay una importante diferencia en cuanto al sueldo que actualmente gana Diego Sánchez y el que espera tenr para la próxima temporada, una cifra que doblaría los 9 mil dólares mensuales que percibe hoy en día y que lo pondría entre los mejores pagados del plantel junto al panameño Cecilio Waterman y al volante argentino Matías Palavecino.

A partir de esta situación es que no existe consenso todavía por la continuidad del Mono en Coquimbo Unido, escenario inesperado y a la vez complejo en la intención del armado del plantel aurinegro con miras a la exigente temporada 2026 que tendrán que afrontar.