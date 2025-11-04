Los festejos en Coquimbo Unido parece que no tienen fecha de término. Tras levantar el título el fin de semana, las celebraciones en el puerto continúan, y Diego “Mono” Sánchez es uno de los protagonistas de la gesta pirata.

El arquero, pilar del equipo campeón, se desahogó en vivo durante su participación en Los Tenores de Radio ADN, donde compartió cómo han sido las jornadas posterior al logro. Y no se guardó casi nada. “Me encantaría dormir. No duermo hace tres días”, lanzó entre risas, dejando en claro que la fiesta en el camarín y en la ciudad ha sido total.

🧱 El descontrolado festejo del Mono Sánchez

En su estilo sincero y relajado, el ex Unión Española contó una anécdota que grafica el nivel de la celebración. “El nutricionista me dijo: ‘tomas o comes’. No he comido nada”, confesó con humor, mostrando lo lejos que ha quedado la disciplina física tras coronarse campeón.

Sánchez también dejó un tema importante sobre la mesa: su futuro. “A mí el último partido se me acaba el contrato y parece que me tengo que ir”, declaró, mirando al presidente aurinegro. Aunque, inmediatamente, soltó una confesión de hincha. “¿A quién no le gustaría jugar la Copa Libertadores?”

🏴‍☠️ Una ciudad que no duerme y un plantel unido

Más allá de lo personal, el Mono destacó la unión del equipo y la importancia de los jugadores formados en casa para este logro. “Acá no hay figuras, somos todos iguales. Felices por los canteranos, que están viviendo algo histórico”, dijo.

Mientras el puerto sigue con la algarabía y Coquimbo Unido ya piensa en lo que viene, el Mono Sánchez continúa como el gran animador de la fiesta.