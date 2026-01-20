Deportes Concepción juega su segundo duelo del torneo amistoso Serie Río de La Plata 2026 y enfrentará a Montevideo City Torque (elenco del exjugador de Colo Colo Salomón Rodríguez) en el estadio Charrúa de la capital uruguaya, este viernes a las 22:00 horas de Chile.

El Conce llega ya con algunos partidos en el cuerpo, como la derrota por 2-1 ante el campeón Coquimbo Unido en la Noche Lila jugada en el Ester Roa Rebolledo.

Se espera mucho del León de Collao en esta temporada, debido a que contrató 16 jugadores para su primer equipo y alguno más para su escuadra de proyección, por lo que los objetivos parecen ser más que mantener la categoría.

📺 ¿Qué canal transmite Concepción vs Montevideo City Torque EN VIVO en Chile?

Este compromiso no tendrá transmisión televisiva, ni por un canal abierto ni por cable, por lo que solo habrá posibilidad de observar a través de la plataforma de streaming de Disney + Premium.

🕒 ¿Cuándo y a qué hora juega Concepción vs Montevideo City Torque por la Serie Río de la Plata?

El partido de Concepción vs Montevideo City Torque se llevará a cabo este viernes 23 de enero de 2026, a partir de las 22:00 horas de Chile, y se disputará en el estadio Charrúa de Montevideo (Uruguay).

📆 Fecha: Lunes 19 de enero

⏰ Horario: 21:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio: Charrúa, Montevideo

Nuestros Leones listos para rugir en Uruguay 🦁🇺🇾



¡Vamos todos juntos! 💪🏻#EsoQueNosUne 💜 pic.twitter.com/Q6QXCAmVHV — Deportes Concepción (@elconce_cl) January 19, 2026

📡 ¿Dónde ver Concepción vs Montevideo City Torque EN VIVO ONLINE?

La transmisión oficial del Concepción vs Montevideo City Torque será a través de Disney + Premium, plataforma a la que puedes acceder desde su sitio web y preferentemente desde la aplicación, compatible con Smart TV, celulares, tablets y computadores.