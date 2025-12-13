Coquimbo Unido cerró la temporada más gloriosa de su historia con una estrella que todavía se celebra en el puerto. El título del 2025 no solo cambió la narrativa del club, también elevó las exigencias de cara a un 2026 que aparece cargado de desafíos, con Copa Libertadores incluida y la obligación de competir como campeón.

Con ese escenario, la dirigencia aurinegra se movió con sigilo, entendiendo que la elección del nuevo entrenador era una decisión estructural. Tras la salida de Esteban González al fútbol mexicano, el club necesitaba algo más que un nombre: buscaba una idea, una metodología y una conducción capaz de sostener el éxito sin perder identidad.

⚽ Coquimbo Unido apuesta fuerte para defender la corona

El elegido fue Hernán Caputto, un técnico que conoce bien el fútbol chileno y que llega con un perfil que mezcla formación, proceso y experiencia. No es un apellido rimbombante, pero sí uno que genera consenso puertas adentro por su recorrido y su lectura del medio local.

Caputto tuvo un rol clave en las series menores de la Selección Chilena, dirigiendo la Sub 15 y Sub 17, donde se especializó en potenciar talento joven y ordenar procesos, una virtud que hoy seduce en el puerto. Su paso por Universidad de Chile, principalmente en el área formativa, reforzó esa mirada de largo plazo.

Más tarde, sumó experiencia en el ascenso con Ñublense y Deportes Copiapó, club con el que recientemente alcanzó instancias decisivas en la liguilla, demostrando capacidad para competir con planteles ajustados.

🏴‍☠️ Un desafío internacional que exige equilibrio y carácter

El gran reto ahora será distinto. Coquimbo Unido no solo debe revalidar el título, también representar al fútbol chileno en el plano internacional. Caputto aterriza en un camarín campeón, con expectativas altas y la presión natural de sostener lo conseguido.

Desde el club lo presentaron con un mensaje cargado de identidad y optimismo, apelando al “Fuerza y Coraje” que marcó la campaña histórica. La apuesta es clara: consolidar una base competitiva, sumar inteligencia táctica y proyectar un equipo que no se conforme.