La despedida de Esteban “Chino” González dejó un vacío enorme en Coquimbo Unido, pero en los pasillos de la dirigencia pirata ya tienen la solución lista. Hernán Caputto será el encargado de tomar las riendas del campeón chileno, en una decisión que busca mantener intacta la magia de una temporada histórica.

No es casualidad. En el puerto saben que necesitan un técnico que entienda el proyecto ganador que armó González, alguien con experiencia en procesos formativos y una filosofía de juego que calce con la identidad aurinegra. Caputto reúne esas características y mucho más: es un conductor que no se rinde, que pelea cada balón y que confía en sus convicciones tácticas.

🏴‍☠️ Hernán Caputto sería el nuevo DT del campeón chileno

El técnico argentino-chileno de 51 años viene de un intenso ciclo en Deportes Copiapó, donde estuvo dos veces a un paso del ascenso pero el fútbol le cerró las puertas en el momento más crítico. Primero fue la última fecha del torneo regular contra la U de Conce, luego la liguilla frente a Deportes Concepción. Esas caídas dolieron, pero no lo quebraron y pese a que estaba negociando la renovación con el León de Atacama, finalmente desechó la opción para recalar en el puerto pirata.

Según información del periodista César Luis Merlo, su llegada a Coquimbo Unido está sellada y sólo falta la confirmación oficial. Su experiencia en la Selección Chilena Sub 17 y su apuesta por un juego presionante y dinámico son exactamente lo que busca una institución que acaba de conquistar la corona del fútbol chileno y que se niega a conformarse. Coquimbo no quiere vivir de recuerdos: quiere competir en copas internacionales, quiere seguir ganando, quiere que el puerto vibre como nunca.

🚨Hernán Caputto es el nuevo entrenador de Coquimbo.

*️⃣El viernes viajará para empezar a trabajar en el nuevo armado del último campeón de Chile. Firmará por un año con una renovación por objetivos. #TratoHecho pic.twitter.com/B3g03O4xym — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 10, 2025

🟡⚫ El proyecto que hereda Caputto

Esteban González dejó el equipo en la cúspide, rompiendo todos los registros históricos del club con una segunda rueda invicta. Ahora con la llegada de Caputto, un DT que entiende que no puede bajar los brazos, que debe mantener esa intensidad y ese hambre que caracterizó la campaña 2025.

El acuerdo con el exentrenador de Copiapó es por un año y el vínculo se renovará automáticamente si alcanza los objetivos trazados por la dirigencia: Tener un buen rendimiento en el Campeonato Nacional, en la Copa Libertadores y conseguir la Supercopa.

El puerto tiene su hombre. Solo falta que baje el telón en las oficinas y se haga oficial lo que en las calles de Coquimbo ya se sabe.