Mientras la hinchada de Colo Colo aguarda refuerzos con expectativas altas tras un centenario que dejó más dudas que certezas, desde el Club Social y Deportivo hicieron un llamado a la mesura. Edmundo Valladares, presidente de la entidad, reconoció que no hay grandes recursos y que la planificación del 2026 será con foco en jugadores formados en casa.

El dirigente conversó con Radio ADN durante la gala del Círculo de Periodistas Deportivos, instancia en donde apuntó a la austeridad que marcará el futuro albo en el corto plazo.

⚪ Colo Colo no fichará grandes nombres: las razones del giro económico

“Colo Colo no tiene grandes recursos como para salir a pelear por grandes fichajes como en otros años”, afirmó Valladares con claridad. El mensaje contrasta con otros mercados donde el club solía romper la billetera para seducir a figuras. La directiva quiere enfocarse en una estrategia diferente: potenciar a los canteranos y a los jugadores que regresen de préstamos, construyendo un plantel con identidad y proyección.

Una apuesta arriesgada, pero inevitable dada la situación financiera del club. El objetivo es que el equipo esté lo más armado posible al inicio de la pretemporada en el complejo del SIFUP, una etapa que consideran crucial para los resultados del año.

🔄 Formación con raíces albas: los juveniles toman la posta

En su análisis, Valladares señaló que la prioridad será incorporar a futbolistas nacidos en casa, para devolverle al club una identidad más fuerte. “Algunos que vienen de abajo o que regresan de préstamos pueden ayudarnos a armar un plantel competitivo”, explicó.

Aunque no se descarta la llegada de refuerzos, todo dependerá de las condiciones económicas y del visto bueno del cuerpo técnico. Se buscará avanzar en las negociaciones durante las próximas semanas, pero sin desvíos presupuestarios.

😮 Colo Colo no se apura por los refuerzos

Colo Colo deberá seguir esperando para sumar refuerzos. Ya que para aprobar las incorporaciones y salidas, es el directorio de Blanco y Negro quien debe reunirse los primeros días de enero para tratar los temas de Salomón Rodríguez, Brayan Cortés y Cristián Zavala.

Así las cosas, Fernando Ortiz arrancará la pretemporada sólo con una cara nueva: Matías Fernández, mientras que se espera por la publicación en redes sociales que confirme el arribo de Joaquín Sosa al Estadio Monumental y sumarse a los trabajos del ‘Tano’.