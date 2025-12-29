Manley Clerveaux, joven delantero haitiano de 19 años que prometía ser una de las sorpresas de Colo Colo en 2025, fue cedido a préstamo a Deportes Puerto Montt tras una serie de episodios de indisciplina que agotaron la paciencia del club. El extremo no solo tuvo problemas disciplinarios, sino que protagonizó enfrentamientos físicos con compañeros y respuestas inapropiadas con técnicos en el Estadio Monumental.

​Los detalles emergen ahora tras semanas de especulación. Según reveló el periodista Edson Figueroa en su canal de YouTube, Clerveaux tuvo una pelea directa con un compañero en los camarines de Proyección, episodio que escapaba a cualquier justificación. Además, le respondió al jefe técnico del fútbol joven, Héctor Tapia, mostrando una actitud que no fue bien recibida por los cuerpos técnicos.

​🚨 Los problemas disciplinarios de Neyman

Los actos de indisciplina fueron múltiples y comenzaron a agotarse en octubre. El Deportivo confirmó que la razón de su apartamiento obedece a conductas inapropiadas fuera del terreno de juego. El incidente más grave fue no llegar a la hora a entrenamientos del plantel juvenil después de haber sido convocado para un partido del equipo de honor.

​Esta falta de puntualidad fue considerada gravísima por los directivos. Clerveaux cometió el error de no respetar un privilegio: había sido promovido al equipo profesional y eso exigía máxima responsabilidad. El mensaje fue claro: el talento no compensa la falta de profesionalismo.

Pero Edson Figueroa aportó dos casos más ocurridos en la parte final del año.

“En el fútbol joven tuvo una pelea con un compañero, lo que escapa de cualquier representante”, aseguró el periodista de DaleAlbo.

“Le respondió al jefe técnico del fútbol joven. Después el técnico ve que no tenía la mejor actitud para entrenar”, agregó Figueroa, dejando claro que Neyman tuvo problemas con Héctor Tapia y Fernando Ortiz

🗣️ ¿Qué dijo Manley Clerveaux de su salida de Colo Colo?

El delantero respondió en conversación con AS. “Me molesta que digan que fui indisciplinado en Colo Colo“, expresó el haitiano. Agregó: “Voy a jugar y a demostrar el tipo de jugador que soy. Varias personas ya me conocen dentro y fuera de la cancha”.

​Además, reveló que tuvo seis ofertas diferentes: “Tuve más equipos interesados. Dos en Primera y cuatro en la B, pero Puerto Montt me pareció perfecto, porque subieron y van a ir a pelear”.

🎯 ¿Qué buscaba Colo Colo con enviarlo a préstamo?

La cesión a Deportes Puerto Montt responde a una lógica formativa y correctiva simultáneamente. Lejos del ruido de Santiago y con continuidad obligatoria, Clerveaux tendrá la oportunidad de reenfocar su carrera. El club del sur destacó al presentarlo: “Joven atacante con proyección, llega al Chinquihue para aportar velocidad, desequilibrio y atrevimiento”.

​Sin embargo, en el Monumental advierten que este es un punto de inflexión. Si Clerveaux demuestra profesionalismo y regularidad, Colo Colo lo espera de vuelta. De lo contrario, su historia se sumará a la larga lista de promesas de la cantera alba que no lograron consolidarse.