Colo Colo busca dar vuelta la página tras una temporada marcada por irregularidad deportiva y decisiones internas que generaron ruido en el Monumental. Con el centenario ya atrás, el foco se trasladó rápidamente a la planificación del 2026, donde cada movimiento comienza a tener peso estratégico.

En ese proceso, no solo se analizan refuerzos o eventuales salidas de nombres consolidados. También se revisa con atención el presente de los juveniles que asoman como proyectos de futuro. Y ahí, una determinación interna volvió a poner sobre la mesa el nombre de Manley Clerveaux.

⚪⚫ Colo Colo y la decisión que define el escenario de Clerveaux

Según información del periodista Cristián Alvarado, en Blanco y Negro ya resolvieron que Manley Clerveaux no continuará en el plantel principal durante la próxima temporada. La fórmula elegida es una salida a préstamo, con el objetivo de que el delantero de 19 años sume minutos y continuidad.

En Macul valoran las condiciones físicas y futbolísticas del atacante haitiano, quien dejó destellos interesantes en sus apariciones tanto en Copa Chile como en el Campeonato Nacional. Sin embargo, el diagnóstico es que aún necesita mayor rodaje competitivo para responder a las exigencias del primer equipo albo.

Colo-Colo tomó una decisión. Manley Clerveaux partirá a préstamo el 2026. Desde la gerencia deportiva de ByN buscan que el delantero sume minutos y tenga continuidad. El jugador de origen haitiano había sido marginado del primer equipo @adnradiochile pic.twitter.com/L67yluNiwi — Cristian Alvarado (@cr_alvarado83) December 13, 2025

⚽ Un préstamo estratégico pensando en el regreso

La salida de Clerveaux es vista como una inversión deportiva más que como un retroceso. En Colo Colo creen que el préstamo puede permitirle asumir protagonismo, ganar confianza y adquirir el roce que hoy le falta. La prioridad es encontrar un club donde pueda jugar con regularidad y crecer lejos de la presión permanente que implica vestir la camiseta del Cacique. Solo así, sostienen en el club, podrá regresar con opciones reales de competir por un lugar.

Mientras se define su destino, en Macul mantienen la expectativa intacta. Manley Clerveaux sigue siendo considerado una de las proyecciones más atractivas de la cantera alba, aunque su verdadero despegue, al menos en el Monumental, tendrá que esperar.