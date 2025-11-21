Colo Colo consiguió un heroico triunfo en el torneo Proyección en el Fútbol Joven, donde derrotó por 4-3 a Everton de Viña del Mar y accedió a las semifinales del torneo.

El gol del triunfo lo anotó en la agonía Manley Clerveaux, el delantero haitiano de los albos que hace algunas semanas fue apartado del primer equipo por decisión de Fernando Ortiz.

‘Neyman’, como es apodado el jugador, no se guardó nada luego de ser el héroe del Cacique y envió un potente mensaje a través de sus redes sociales.

😨 Manley Clerveaux se descargó con todo tras ser apartado en Colo Colo

Colo Colo y Everton de Viña del Mar igualaban 3-3 por los cuartos de final del torneo de Proyección cuando apareció Manley Clerveaux. El delantero irrumpió por el sector derecho y tras amagar a un rival en diagonal, sacó un zurdazo que se coló en la portería rival para sacar pasajes a semifinales.

Su festejo dio que hablar, puesto que se quitó la camiseta y comenzó a bailar ante la mirada de sus compañeros de equipo. Sin embargo, lo más llamativo ocurrió después, puesto que utilizó sus redes sociales para enviar un potente mensaje tras ser apartado del primer equipo.

“Hablan y hablan, y no saben ni una mierda de mí”, lanzó el jugador en su cuenta de Instagram.

🤔 ¿Qué pasó con Manley Clerveaux en Colo Colo?

Manley Clerveaux fue apartado del primer equipo de Colo Colo por decisión de Fernando Ortiz debido a algunas actitudes “poco profesionales” del joven futbolista.

“A mí me sigue gustando como jugador, pero el fútbol profesional requiere de cierto profesionalismo. Cuando un jugador profesional no hace actividades profesionales, entonces hay una pausa. Espere señor, ¿usted quiere ser jugador profesional? Bueno, entonces trabaje como un jugador profesional”, dijo hace algunos días el DT en Radio ADN.

“No sé si indisciplina es la palabra, pero son actos de rebeldía. Yo lo subí a Primera y después con sus compañeros trabaja diferente o tiene actitudes distintas… Si quiere ser jugador profesional, haga lo que le dicen”, completó.

🔗 Para que no te pierdas novedades de Colo Colo sigue a Al Aire Libre.