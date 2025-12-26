Colo Colo cerró un 2025 convulsionado y ya comenzó a ejecutar decisiones de fondo pensando en la temporada 2026. Con un plantel que será rearmado casi por completo y un año marcado por frustraciones, en Macul se empezó a ordenar la casa, incluso en zonas donde el talento parecía indiscutido.

Una de esas decisiones tuvo como protagonista a Manley Clerveaux. El joven atacante haitiano, que había generado ilusión por su potencia y atrevimiento, fue cedido a Deportes Puerto Montt para disputar la Primera B. La noticia se conocía desde hace días, pero recién ahora comenzó a emerger el verdadero trasfondo de la movida.

🔍 ¿Por qué Colo Colo decidió sacar a Clerveaux?

La explicación no es única ni lineal. En Colo Colo reconocen que en 2026 el club solo disputará competencias locales, lo que reduce espacios para la rotación y limita las oportunidades para jóvenes que aún están en proceso de formación.

Sin embargo, ese argumento no alcanza por sí solo para explicar por qué Clerveaux dejó de aparecer incluso en citaciones, tanto del primer equipo como de la Sub 20, pese a haber dejado buenas sensaciones cuando tuvo minutos. El factor decisivo fue interno.

⚠️ El motivo que terminó marcando su salida de Colo Colo

Según reveló El Deportivo de La Tercera, la cesión del delantero responde a una intención clara del club: corregir conductas que comenzaron a generar ruido en la recta final de la temporada.

La publicación detalla que la apuesta de Colo Colo es “enderezarlo”, considerando los problemas conductuales que mostró en el último tramo del año, situaciones que fueron agotando la paciencia de los cuerpos técnicos. Desde el club entienden que el talento no basta si no viene acompañado de hábitos acordes al fútbol profesional, especialmente en un contexto de alta exigencia como el que se vive en Macul.

Hasta antes de ese punto de inflexión, el diagnóstico era completamente distinto. En las divisiones formativas y en el área técnica destacaban un perfil físico poco habitual en el fútbol chileno. Eduardo Rubio, quien lo dirigió en el equipo de Proyección, lo describía así en marzo:

“Su característica principal es un biotipo difícil de encontrar en Chile. Es potente, rápido, ágil. Es hábil en el uno contra uno. Lo que más destaca es la potencia. Si lanza el balón largo, tiene velocidades máximas de jugadores de primer nivel mundial. Es uno de los más rápidos del club. Si no es el más rápido, está entre los tres”. Ese biotipo fue lo que llevó a que el jugador fuera promovido al primer equipo y observado como una de las pocas luces en un año irregular para la cantera alba.

⚽ ¿Cómo fue el paso de Clerveaux por el primer equipo de Colo Colo?

El debut profesional llegó el 23 de marzo de 2025, ante Unión San Felipe por Copa Chile. En ese encuentro, Clerveaux mostró desborde, potencia y una frescura que llamó la atención. Más tarde, sumó minutos en la Liga de Primera frente a Deportes Iquique, el 26 de septiembre, ya con Fernando Ortiz en la banca. Sin embargo, esa aparición sería la última. Desde ahí, su nombre desapareció de las convocatorias.

Con el paso del tiempo, el propio Ortiz fue entregando pistas del trasfondo. En conversación con Los Tenores de Radio ADN, el técnico fue directo al referirse al caso del joven atacante: “A mí me sigue gustando como jugador. Pero el fútbol profesional, a mi modo de ver, requiere de cierto profesionalismo. Cuando un jugador quiere ser un jugador profesional, y no hace actividades de profesional, hay una pausa”.

Y agregó: “Si usted quiere ser profesional, trabaje como profesional”. Las declaraciones dejaron en claro que el problema no estaba en lo futbolístico, sino en el día a día.

🔄 ¿Qué busca Colo Colo con el préstamo de Manley a Puerto Montt?

La cesión a Deportes Puerto Montt responde a una lógica formativa, pero también correctiva. En Macul creen que, lejos del ruido de Santiago y con continuidad obligatoria, Clerveaux tendrá la oportunidad de reenfocar su carrera.

El club del sur, que vuelve a la Primera B tras ser campeón de Segunda División, lo presentó destacando sus condiciones ofensivas: “Joven atacante con proyección, llega al Chinquihue para aportar velocidad, desequilibrio y atrevimiento en el último tercio. Bienvenido a bordo, Manley ‘Neyman’ Clerveaux”.

En el Monumental miran esto como una prueba decisiva. No se trata de un castigo definitivo, pero sí de un punto de inflexión. El talento está, pero el margen se achicó. Si el delantero logra sostener su proyección con profesionalismo y regularidad, el camino de regreso sigue abierto. De lo contrario, su historia podría sumarse a la larga lista de promesas que no lograron consolidarse.

📰 EN RESUMEN

Colo Colo cedió a Manley Clerveaux a Deportes Puerto Montt para 2026

La decisión no fue solo deportiva, sino también interna

Problemas conductuales frenaron su proyección en el segundo semestre

El club busca que el jugador madure lejos del entorno de presión

El préstamo es visto como una prueba clave para su futuro

Su regreso dependerá de lo que muestre en la Primera B

