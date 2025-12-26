Colo Colo cierra la semana con el mercado lejos de la calma. Cuando el foco parecía estar puesto en ajustar piezas y cerrar nombres de bajo riesgo, una negociación terminó en un portazo que volvió a tensionar el escenario en Macul. La respuesta negativa a una oferta formal dejó en evidencia que no todos los caminos proyectados por Blanco y Negro son viables en el actual contexto económico.

En paralelo, el Cacique sigue ordenando su plantel 2026 con decisiones que van más allá de los refuerzos. Salidas confirmadas, apuestas formativas que toman otro rumbo y una directiva que sabe que cada movimiento —o cada error— pesa el doble tras un año sin competencias internacionales. El mercado avanza, pero no sin fricciones.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este viernes 26 de diciembre

