Colo Colo se mueve en este mercado de pases. Los Albos ya consiguieron el fichaje del lateral Matías Fernández, procedente del Independiente del Valle, y durante este fin de semana consiguieron cerrar un acuerdo por el Joaquín Sosa, defensor central Uruguayo.

Ahora, el Cacique buscará un delantero y las opciones que tienen sobre la mesa son Daniel Castro y Víctor Dávila, quien se desvinculó del América de México y puede llegar donde él quiera como agente libre.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este lunes 29 de diciembre