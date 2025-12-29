Colo Colo hoy: deben pelear con Newell’s para fichar a un delantero, las últimas noticias del lunes 29 de diciembre
-
Oscar Buch Guzmán
Siempre pasa algo en Colo Colo. Ahora el Cacique deberá enfrentarse con Newell’s en el mercado de pases por un delantero que tuvo siempre a la mano.
Colo Colo se mueve en este mercado de pases. Los Albos ya consiguieron el fichaje del lateral Matías Fernández, procedente del Independiente del Valle, y durante este fin de semana consiguieron cerrar un acuerdo por el Joaquín Sosa, defensor central Uruguayo.
Ahora, el Cacique buscará un delantero y las opciones que tienen sobre la mesa son Daniel Castro y Víctor Dávila, quien se desvinculó del América de México y puede llegar donde él quiera como agente libre.
🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este lunes 29 de diciembre
