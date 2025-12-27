Colo Colo volvió a mostrar una cara poco habitual en el fútbol chileno: planificación silenciosa y proyección. Mientras el hincha espera ansioso la presentación de refuerzos, en Macul ya comenzaron cerraron el acuerdo con otro jugador lejos del ruido y de las luces.

La idea es clara: rejuvenecer el plantel, sumar competencia interna y apostar por perfiles que puedan crecer en el club. Bajo ese criterio, según la información del periodista César Luis Merlo, Blanco y Negro selló una incorporación que no estaba en el radar popular, pero que internamente convenció por edad, experiencia y proyección.

⚪ Del Bologna al Monumental: la apuesta internacional que Colo Colo selló para 2026

El nombre es Joaquín Sosa, defensor central uruguayo de 23 años, cuyo pase pertenece al Bologna de Italia. El acuerdo contempla un préstamo por una temporada con opción de compra, fórmula que le permite al club evaluar su adaptación antes de una inversión mayor.

Sosa viene de jugar en Independiente de Santa Fe, donde no logró consolidarse como titular, pero dejó buenas referencias fuera de la cancha. Así lo reconoció el presidente del club colombiano, Eduardo Méndez en conversación con ADN Deportes: “Es un jugador interesante, aquí se adaptó, le costó un poquito por la altura, pero es una persona juiciosa, decente y disciplinada”.

🚨El defensor Joaquín Sosa es nuevo refuerzo de Colo Colo.

*️⃣Bologna, dueño de su pase, lo cede a préstamo por un año y con una opción de compra. #TratoHecho pic.twitter.com/ZMXGFQDLqu — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 27, 2025

🔍 Una apuesta joven que encaja en el plan albo

Formado en Nacional de Montevideo, Sosa acumula pasos por Rentistas, Liverpool de Uruguay, Bologna, Dinamo Zagreb y Montreal, un recorrido internacional poco común para su edad. Durante la temporada 2025 disputó 20 partidos oficiales, repartidos entre la Serie B italiana y el fútbol colombiano.

En Macul creen que el contexto puede ser clave para su despegue. La apuesta apunta a potenciarlo, darle minutos y, a mediano plazo, transformarlo en un activo exportable. Así, Colo Colo empieza a construir su 2026 con decisiones medidas, juveniles y estratégicas, buscando que el impacto se vea primero en la cancha y no solo en los anuncios.