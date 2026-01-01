Colo Colo despierta el 2026 con una mezcla incómoda de esperanza y presión. El año del centenario quedó atrás sin títulos ni copas internacionales, y el nuevo ciclo arranca con una exigencia que no admite matices: volver a pelear arriba. Con Fernando Ortiz afinando decisiones, el mercado de fichajes avanza con pasos medidos, condicionados por un presupuesto ajustado y la necesidad de acertar.

En Macul ya hay movimientos concretos. Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa son los primeros nombres confirmados para reforzar un equipo golpeado, mientras la dirigencia sigue buscando un centrodelantero que marque diferencias. A eso se suma el arranque inminente de la pretemporada, la gira por Uruguay y un escenario claro: el Cacique jugará solo competencias locales, pero con la obligación de ser protagonista desde el primer día.

