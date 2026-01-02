Colo Colo despierta el 2026 con el mercado en plena ebullición. A horas de iniciar la pretemporada en Pirque, el Cacique ya aseguró a Joaquín Sosa como su segundo refuerzo, pero el foco se trasladó rápidamente a una alerta que llegó desde Argentina y que amenaza con mover el tablero ofensivo del equipo de Fernando Ortiz.

Mientras en Macul trabajan para liberar un cupo extranjero que permita ir por el último refuerzo prioritario —un centrodelantero—, desde La Plata instalaron un rumor que encendió las alarmas: aseguran que Estudiantes inició contactos por Javier Correa. Una versión que choca con la postura oficial del club y con las propias palabras del atacante, pero que reabre un debate incómodo justo cuando el plantel se prepara para volver al trabajo.

