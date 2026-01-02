Este viernes, Colo Colo presentó oficialmente a Joaquín Sosa como segundo refuerzo confirmado para la temporada 2026. El defensor central uruguayo de 23 años compareció ante los medios en una rueda de prensa donde abordó su llegada al club, sus características futbolísticas, y la responsabilidad que significa defender los colores del Cacique en un contexto de recuperación después del 2025 complicado.

El zaguero no solo posó con la camiseta de los albos, sino que también enfrentó a los medios de comunicación, donde se refirió, entre otras cosas, a la presión que significa su arribo a Macul. Además, aprovechó la instancia para desmarcarse de Maximiliano Falcón tras las comparaciones con su compatriota, el cual dejó el club a inicios del 2025.

⚽ Joaquín Sosa reveló su motivación para arribar a Colo Colo

Joaquín Sosa aclaró la motivación detrás de su arribo a Colo Colo, reconociendo el prestigio del club, pero fue cauto sobre lo que pueda aportar al equipo. “Llego en un momento bueno, muy motivado; es imposible no estarlo llegando a un club como este. Vengo a aportar desde donde me toque, no vengo a hacer un recambio ni nada, vengo a aportar lo mío”.

Por otro lado, el charrúa explicó su amplia trayectoria, pese a su corta edad. “Cuando firmas un contrato tan largo al pasar de Uruguay a Europa y luego, por algún motivo, no logras hacer un año bueno para que te saquen provecho, como cuando me compró el Bologna, te siguen dando a préstamo. Creo que ese es uno de los motivos”, indicó.

😮 Sosa evita las comparaciones con Maximiliano Falcón en Colo Colo

Por último, Joaquín Sosa rechazó comparación directa con Maximiliano Falcón, reconociendo sus cualidades pero enfatizando que su perfil es distinto y basado más en técnica que en agresividad.

“No es que lo tenga muy visto. Obviamente lo conozco, sé que era un jugador muy fuerte, aguerrido y luchador, pero siento que mis puntos fuertes están en el juego, en el manejo de la pelota, los pases filtrados y los pases largos. También tengo lo mío en el uno contra uno, porque en Uruguay nos enseñan eso, pero no sabría cómo compararnos, porque todos los jugadores somos diferentes”, concluyó.

