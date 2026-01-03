Colo Colo inicia su pretemporada con miras a sus torneos oficiales en 2026: el Cacique arranca con los exámenes médicos en la Clínica Meds para determinar en a qué condición física llegan los jugadores a los trabajos.

Desde este domingo empiezan los trabajos en el Complejo Deportivo del Sifup en Pirque antes del viaje a Uruguay para disputar la Serie Río de La Plata.