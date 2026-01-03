Noticias de Colo Colo hoy 3 de enero: arranca la pretemporada del Cacique y se buscan oportunidades de mercado
-
Luis Felipe Labrín
Colo Colo vuelve a los trabajos y se enfoca en su temporada 2026,
Colo Colo inicia su pretemporada con miras a sus torneos oficiales en 2026: el Cacique arranca con los exámenes médicos en la Clínica Meds para determinar en a qué condición física llegan los jugadores a los trabajos.
Desde este domingoempiezan los trabajos en el Complejo Deportivo del Sifup en Pirque antes del viaje a Uruguay para disputar la Serie Río de La Plata.
Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.