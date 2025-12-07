Colo Colo cerró un 2025 para el olvido. Los albos sufrieron una dolorosa derrota frente a Audax Italiano en el Estadio Monumental y se quedaron sin opciones de clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

El Cacique desaprovechó la ayuda de Ñublense, que derrotó a Cobresal en Chillán, y se quedó con las manos vacías en su centenario. La desazón en el elenco Popular es total y así lo manifestó Vicente Pizarro, quien fue autocrítico tras el fracaso del equipo.

😓 La desazón de Vicente Pizarro en Colo Colo

Tras la caída ante el elenco Floridano, el mediocampista analizó el trámite del partido y se refirió a lo que vendrá en Colo Colo. “En el primer tiempo entramos desconcentrados, nos hacen los goles y se nos pone cuesta arriba el partido. Intentamos por todos lados, el esfuerzo de todos fue importante, pero no nos alcanzó. Ahora se tomarán decisiones, no sabemos qué va a pasar, pero hay que asumir este momento como plantel y recargar fuerzas para lo que venga”, dijo en conversación con TNT Sports.

“Estábamos acostumbrados al año pasado que fue bonito, salimos campeones, peleamos internacionalmente hasta el final. Este año no se nos dio, el fútbol tiene estas cosas… nos preparamos para algo importante este año, no se nos dio y hay que asumir el momento. Hay que ver qué se hizo mal, qué hay que mejorar y ver qué va a pasar ahora, se tomarán decisiones pensando en el próximo año y hay que asumirlo”, agregó.

😮 Pizarro responsabilizó al plantel tras el fracaso de Colo Colo

Sin embargo, Pizarro no se quedó allí e hizo una fuerte autocrítica al ser consultado por los responsables del año del Cacique. “El rendimiento de los jugadores. Todos pudimos dar más en el año, todos. Uno sabe como jugador cuando puede dar más. Fue un año difícil, vivimos momentos a los que este equipo no está acostumbrado. Pero se saca lección de todo, hay que ver qué se puede mejorar y no queda nada más que asumir y pensar en que Colo Colo tiene que pelear cosas importantes y no pasar años como este”, señaló.

Por último, se refirió a su futuro y reconoció que le gustaría partir el 2026. “Me formé acá, me siento muy a gusto. Tengo ganas de, si se da algo importante, poder dar un paso en mi carrera. Pero siempre voy a rendir al máximo acá, a intentar dar todo por este club que me dio todo. Pero no es momento de hablar de eso, hay que asumir esto y después pensar en lo que viene”, concluyó.

