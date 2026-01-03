Colo Colo inicia su pretemporada este sábado 3 de enero: mientras tanto el mercado se sigue moviendo, con posibilidades de que lleguen más refuerzos (ya fueron presentados Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa) y también con la opción de que se vayan más jugadores.

Uno de ellos es Vicente Pizarro, quien ya tiene un interés de Independiente, aunque en las últimas horas apareció un segundo equipo argentino con intenciones de llevárselo a jugar a la Copa Libertadores 2026.

👀 Atento Colo Colo: un segundo equipo argentino busca a Vicente Pizarro

Se trata de Rosario Central: los Canallas buscan reforzarse para competir en el torneo más importante de América a nivel de clubes y consideran que Vicente Pizarro es un buen nombre para su mediocampo.

Además, el DT del elenco rosarino es Jorge Almirón, quien conoce de sobra al Vicho tras su paso por Colo Colo entre 2024 y 2025. De hecho, con Almirón vino el gran protagonismo de Pizarro en el equipo titular del Cacique, ya que antes alternaba con otros nombres.

El mismo caso es el de Independiente, elenco en el que Gustavo Quinteros apela al conocimiento del jugador para tratar de ficharlo y llevarlo a su proyecto para 2026.

🧐 La posibilidad que tienen Independiente y Rosario Central de llevarse a Vicente Pizarro

Colo Colo ha sido enfático y ha dado solo una opción para que Independiente, Rosario Central o cualquier equipo se lleve a Vicente Pizarro: pagar la cláusula de salida, que asciende a 3 millones de dólares. Eso complica que se lleve a cabo el fichaje del jugador en cualquier elenco, sobre todo tras la última temporada del Cacique.

De todas maneras, el gerente deportivo Daniel Morón descartó ofertas concretas: “Lo de Vicente no es ahora, siempre ha sido recurrente, con su nivel de juego seguramente siempre habrá tentaciones. Hoy no hay una propuesta económica al club, sí sentimos los rumores, es algo que estamos atentos que pueda ser, pero al momento no hay nada”.

