Noticias de Colo Colo hoy 10 de enero: Saldivia dejó el Monumental y el tercer refuerzo está cerca de cerrarse
-
Magdalena López Castro
Colo Colo continúa trabajando en la conformación de su plantel y tras la salida de Alan Saldivia, está muy cerca de abrochar a su tercer refuerzo.
Colo Colo vive días intensos con la conformación de su plantel. Tras confirmarse la salida de Alan Saldivia, el zaguero central viajó a Brasil para cerrar su vínculo con Vasco da Gama. Mientras el uruguayo dejaba Chile, Blanco y Negro aceleró las negociaciones con Javier Méndez, defensor de Peñarol para convertirse en el tercer refuerzo de los albos.
Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.