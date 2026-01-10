Colo Colo vive días intensos con la conformación de su plantel. Tras confirmarse la salida de Alan Saldivia, el zaguero central viajó a Brasil para cerrar su vínculo con Vasco da Gama. Mientras el uruguayo dejaba Chile, Blanco y Negro aceleró las negociaciones con Javier Méndez, defensor de Peñarol para convertirse en el tercer refuerzo de los albos.

El Cacique también conoció el fixture del Campeona Nacional y comenzará la competencia visitando a Deportes Limache.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este sábado 10 de enero